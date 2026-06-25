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함평군, 주꾸미·갑오징어 종자 15만 마리 방류

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함평 연안 수산자원 회복과 어업인 소득 증대 기대


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함평군이 지난 18일 함평만에 어린 주꾸미 종자를 방류하고 있다.


전남 함평군이 연안에 주꾸미·갑오징어 종자 15만 마리를 방류하며 어업인 소득 증대와 해양 생태계 보전에 나섰다.

함평군은 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 지난 18일 손불면 석창항 인근 해역에 주꾸미 종자 10만 마리를 방류한 데 이어 24일에는 갑오징어 종자 5만 마리를 방류했다.

방류한 종자는 전남도 해양수산과학원 자원조성연구소에서 무상으로 제공했으며 방류 작업에는 한국수산업경영인 함평군 연합회원들과 지역 어업인 등 40여 명이 참여했다.

함평만은 주꾸미, 갑오징어 등 다양한 수산자원이 풍부한 청정해역으로 해양생물의 산란과 서식에 최적의 조건을 갖추고 있다.

특히 최근 방류한 주꾸미와 갑오징어는 함평 지역 어업인들의 주요 소득원으로 꼽히는 수산자원으로 이번 종자 방류가 수산자원 회복과 어획량 증가에 기여할 것으로 기대된다.

함평군 관계자는 “지속적인 종자 방류를 통해 함평 연안의 수산자원 회복과 어업인들의 소득을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

함평 류지홍 기자
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