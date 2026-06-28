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국립목포대, 일본 시모노세키시립대 공동 학술세미나 개최

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목포대·일본 시모노세키시립대학 협력 강화
6월 29일부터 7월 1일까지 공동연구 세미나


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국립목포대·일본 시모노세키시립대학 전경. (목포대 제공)


국립목포대학교 경영대학은 복수학위 프로그램 운영 대학인 일본 시모노세키시립대학(下関市立大学, Shimonoseki City University)과의 교육·연구 협력을 강화하기로 했다.

이를 위해 6월 29일부터 7월 1일까지 일본 시모노세키를 방문해 공동연구 세미나 및 국제교류 활동을 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 방문에는 국립목포대 경영대학장을 비롯한 교수진 및 관계자 등 12명 정도가 참여한다. 양교는 복수학위 프로그램 발전 방안을 논의하고 공동연구 기반 확대를 위한 학술 교류를 추진할 예정이다.

윤철호 경영대학장은 “이번 방문은 양교 간 신뢰와 협력 관계를 더욱 강화하고 복수학위 프로그램의 내실화를 도모하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 국제 공동연구와 학생 교류를 지속적으로 확대하여 글로벌 역량을 갖춘 인재 양성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.


임형주 기자
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