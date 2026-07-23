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중구, 전국 최초 눈에 보이는 공공형 도시계획정보 서비스 운영한다

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서울 중구의 ‘눈에 보이는 도시계획정보 서비스’ 화면 갈무리.
중구 제공


서울 중구가 복잡한 지구단위계획 정보를 3차원으로 보여주는 ‘눈에 보이는 도시계획정보 서비스’를 시범 운영한다고 23일 밝혔다. 지구단위계획구역 내 각각의 토지에 지을 수 있는 건축물을 입체적으로 확인할 수 있는 전국 최초 공공형 도시계획정보 서비스다.

구는 지난해 9월부터 서비스 구축에 나섰다. 서비스에서는 건폐율, 용적률, 건축물 높이, 건축한계선 등 지구단위계획 기준을 적용해 특정 필지에 들어설 수 있는 건축물 형태를 3차원으로 구현한다. 건축한계선, 공동개발 지정·권장구역, 특별계획구역 등 다양한 정보도 함께 제공해 주민뿐 아니라 건축사와 설계 관계자도 업무에 활용할 수 있다.

구는 그동안 ‘토지이음’이나 ‘서울도시공간포털’ 등에서 도시계획 정보를 확인할 수 있었지만 대부분 2차원 도면과 텍스트 중심으로 제공돼 주민이 건축 가능 규모를 가늠하기 쉽지 않았다고 설명했다. 일부 민간 서비스에서 건축물을 3차원 형태로 보여준다고 해도 지구단위계획 내 정해진 기준까지는 반영되지 않아서다.

서비스 이용 방법은 간편하다. 지번을 검색하거나 지도에서 원하는 필지를 클릭하면 건축 가능 규모가 화면에 나타난다. 화면을 360도로 돌려보며 건축물의 형태와 주변 공간을 여러 각도에서 살펴볼 수 있다.

이용자가 조건을 바꿔볼 수 있는 시뮬레이션 기능도 제공한다. 건폐율과 용적률, 층고, 층수 등을 조정하면 변경된 조건이 3차원 건축물에 실시간으로 반영된다. 이에 따라 해당 토지에 어느 정도 규모의 건축물을 지을 수 있는지 한눈에 파악할 수 있다.

서비스 시범운영 지역은 ▲회현지구단위계획구역 ▲퇴계로변지구단위계획구역 ▲신당·청구역세권 지구단위계획구역 등 3곳이다. 구는 시범 운영으로 이용자 의견을 받아 보완하고 대상 지역을 단계적으로 확대한다. 서비스는 온라인 사이트(junggu.serdic.com)에 접속해 누구나 회원가입 없이 무료로 이용할 수 있다.

김길성 중구청장은 “도시계획은 전문가만의 영역이 아니라 주민 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 정보여야 한다”며 “복잡한 도시계획 정보를 한눈에 보여주는 서비스로 주민의 알 권리를 높이고 일상에서 체감할 수 있는 스마트 도시행정을 구현해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
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