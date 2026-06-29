고양시장실 1층으로 이전…당선자 “열린 시장실 만들것”

9월 말 이전 완료, 리모델링 비용도 최소화



고양시청사 전경. 입구 우측 2층에 있는 시장실 집무실이 바로 아래 1층으로 내려올 예정이다.[고양시 제공]

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민경선 경기 고양시장 당선인이 시청사 2층에 있는 시장실을 1층으로 옮겨 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 ‘열린 시장실’을 만든다고 29일 밝혔다.시장실 이전은 시민과의 소통 기능을 한곳으로 모으기 위한 조치다. 시장실과 함께 소통협력담당관, 비서실을 1층에 배치해 시민들이 한 공간에서 민원 상담과 소통을 할 수 있도록 할 계획이다. 장애인과 고령자 등 교통약자의 접근성이 한층 쉬워질 것으로 기대된다.민 당선인은 민원을 직접 듣고 해결하는 시장의 모습을 통해 공직사회 전반에 적극행정 문화를 확산시키겠다는 구상이다. 특히 해결이 어려운 민원은 구청장과 실·국·소장 등 간부공무원이 함께 해결 방안을 찾는 협업 체계를 구축할 계획이다.이에다라 청사 공간을 일부 재배치한다. 현재 1층에 있는 정보공개실과 재산관리과 청사관리팀은 2층으로 옮기고, 회계과는 외청으로 이전한다. 기존 시장실은 직원들이 사용할 수 있는 소회의실 등 회의 공간으로 활용할 예정이다.시장실 이전비 절감을 위해 가벽 설치와 도배 등 최소한의 시설 개선만 진행하기로 했다. 기존 집기와 시설도 최대한 활용해 예산 낭비를 줄일 계획이다. 기존 시장실 방호 인력은 1층으로 재배치하고 출입관리 체계를 정비해 시민 개방과 청사 안전을 함께 확보할 방침이다. 공사는 7월 중 시작해 9월 말까지 마무리할 예정이다.민경선 당선인은 “시장실 문턱을 낮춰 시민들의 목소리를 더 가까이에서 듣고 문제 해결에 앞장서겠다”며 “시장이 먼저 적극적으로 움직여 공직사회에도 적극행정 문화를 확산시키겠다”고 말했다.한상봉 기자