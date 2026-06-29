전남도, 고수온·적조 총력 대응 나서

예찰과 현장 방제 강화, 관계기관·어업인 참여 합동 모의훈련



전남도가 지난 26일 완도 신지면 송곡 해상에서 적조·고수온 대응 모의훈련을 하고 있다.

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올여름 기후 온난화와 강한 대마난류 영향으로 우리나라 바다 수온이 평년 대비 1℃ 이상 높고 고수온·적조 발생이 예년보다 빨라질 것으로 전망되면서 전남도가 양식 생물 피해 최소화를 위한 총력 대응에 나섰다.‘2026년 고수온·적조 종합대책’을 마련한 전남도는 현장 중심 선제적 예방, 신속한 재난 대응, 합리적 피해 복구와 경영 안정 지원, 기후변화 적응형 양식산업 체질 개선 등을 중심으로 대응에 나선다.먼저 사전 예찰과 초기 방제 중심의 대응을 강화할 방침이다.고수온에 따른 양식 생물 피해 예방을 위해 액화산소공급기 등 대응 장비 16종 1만 278대를 확보했고 고수온 대응 예산을 7억원 늘린 34억원으로 확대했다.이를 통해 산소 발생기와 저층 해수 공급장치, 차광막 등 대응 장비와 액화산소, 면역증강제 등을 양식어가에 지원할 계획이다.또 황토와 적조구제물질, 방제장비 구입, 방제활동 유류비 등을 지원하고 기존에 확보한 황토 5만 1000톤, 황토살포기 등 공공 방제장비 13대, 육상순환펌프 등 개인 방제장비 5종 3464대를 활용해 적조 발생 시 신속한 초동방제에 나선다.고수온·적조 특보가 발령되면 종합상황실을 즉시 가동하고, 상시 비상 대응체계를 유지한다.특히 고수온에 취약한 어류와 전복 양식어가 밀집 연안을 ‘중점 관리 해역’으로 지정해 전담 공무원과 현장대응반을 배치하고 사료 공급 중단, 차광막 설치, 액화산소 공급 등 양식장 관리를 집중 지도할 계획이다.전남도는 지난 26일 완도 신지면 송곡 해상에서 유관기관과 어업인 등이 참여한 고수온·적조 발생 모의훈련을 통해 예찰·상황 전파부터 지휘선 중심의 현장 방제 등 실제 재난 상황을 가정한 현장 대응 체계를 집중 점검했다.또 적조와 고수온이 같은 시기에 발생하는 상황을 가정해 가두리양식장의 액화산소 가동과 차광막 설치 등 양식장 피해 예방 조치도 살폈다.전남도는 피해 우려 어가에 대한 조기 정보 제공과 긴급 방류 활성화 등 초동 대응을 강화하고 예찰 정점 확대와 먹이 공급 조절 등 현장 지도를 강화해 어업인 피해를 최소화할 방침이다.전창우 전남도 친환경수산과장은 “적조 대응은 사전 예찰과 초동방제가 가장 중요하다”며 “관련 기관과 어업인이 긴밀히 협력해 적조 예찰부터 초동 대처, 방제, 복구 지원까지 전 단계 대응체계를 강화해 양식어가 피해 최소화에 최선을 다하겠다”고 강조했다.무안 류지홍 기자