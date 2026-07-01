전남광주통합특별시, 1호 조례로 ‘반도체 투자 전략 지원’

특별시의회, 1일 ‘글로벌 반도체 전략 투자 지원 조례’ 통과



송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 특별시의회 1호 법안인 ‘반도체 전략투자 지원 조례’를 대표 발의하고 있다.

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전남광주통합특별시가 7월 1일 출범과 동시에 제1호 정책 조례로 ‘전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략 투자 지원에 관한 조례’를 제정하며 반도체 산업 도약을 향한 힘찬 첫걸음을 내디뎠다.통합특별시 출범과 함께 첫 조례를 글로벌 반도체 전략 투자 지원 조례로 제정해 반도체 산업 지원에 대한 강력한 메시지를 대내외에 선포했다.특히 이번 조례는 전남광주통합특별시의회와 집행부가 한마음으로 지역의 미래 먹거리 창출을 위해 투자기업을 전폭 지원하겠다는 ‘초당적 협치’로 평가받는다.조례 제정은 지난 6월 30일 정부와 삼성전자, SK하이닉스가 발표한 대규모 반도체 투자계획에 따른 선제적 후속 조치다.반도체 투자기업의 초기 의사결정을 뒷받침할 부지·전력·용수·인재 양성·인허가 등 지원 계획의 수립 근거를 마련했다.조례의 핵심은 반도체 산업 투자유치부터 기반 시설 지원과 제도 개선까지 전 과정을 심의·자문·조정하는 ‘반도체 전략위원회’ 설치다.특히 위원회를 중심으로 국내외 반도체 앵커 기업·소부장 기업 유치와 전력·용수·도로 등 핵심 기반 시설 적기 공급, 전문 인재 양성과 정주 여건 개선 등을 속도감 있게 추진한다.또 투자기업의 요청 사항을 단일 창구에서 접수·처리하는 ‘원스톱 기업 지원 체계’와 ‘기업별 전담 대응팀’을 운영해 기업별 투자 여건과 수요에 맞춘 신속한 행정 지원을 추진할 계획이다.전남광주통합특별시는 광주의 인공지능(AI)·자동차 산업, 반도체 인력 양성 기반과 전남의 풍부한 에너지·산업단지·부지·항만 인프라를 결합해 시너지를 극대화할 방침이다.민형배 전남광주통합특별시장은 “통합특별시 제1호 조례로 반도체 전략 투자 지원 조례를 제정한 것은 특별시가 나아갈 미래 산업 방향을 분명하게 보여주는 상징적 조치”라며 “삼성전자와 SK하이닉스가 전남광주에 적극 투자하도록 맞춤형 기업 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자