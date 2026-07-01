김철우 보성군수, 1호 공약 이행··· 군민 1인당 월 20만원 지급

농어촌 기본소득 군민보고회
보성군 최초 3선 군수인 김철우 군수가 민선 9기 첫날인 1일 제1호 공약인 ‘농어촌 기본소득’을 군정 운영의 첫 출발점으로 삼았다.
김 군수는 이날 취임 첫 결재로 ‘농어촌 기본소득 시행계획’에 서명한 데 이어, 취임식을 대신해 보성다향체육관에서 ‘농어촌 기본소득 선포식 및 군민 보고회’를 개최했다. 민선 9기의 첫 일정과 첫 결재를 모두 농어촌 기본소득으로 시작하며 군민과의 약속을 최우선으로 추진하겠다는 의지를 분명히 했다.
이날 군민보고회에는 보성군의회 김경미 의장을 비롯한 의원과 기관·사회단체장, 노인 대표, 읍·면민회, 이장단 등 각계각층에서 3000여명이 참석했다.
김 군수는 “농어촌 기본소득은 민선 9기 제1호 공약이자, 보성군이 군민께 드리는 첫 번째 실천 약속이다”며 “임기 첫날 군민과 함께 외친 뜨거운 함성을 원동력 삼아 더 큰 보성, 더 힘 있는 보성을 완성하겠다”고 밝혔다.
한편 농어촌 기본소득의 정부 기준 지급액은 월 15만원(국비 6만원, 도비 4만 5000원, 군비 4만 5000원)이다. 보성군은 자체 재원으로 월 5만원을 추가 부담해 군민 1명당 월 20만원을 지급함으로써 지역경제 활성화와 인구 유입 효과를 높일 계획이다.
보성 최종필 기자
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