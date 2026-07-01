서영학 여수시장, 취임 1호 결재는 ‘시민 소통폰 운영’

시민 소통폰 운영·48시간 현장점검 체계 구축… 시민주권위원회 설치

서영학 여수시장이 1일 취임 1호 결재를 하고 있다.

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서영학 여수시장은 1일 취임 1호 결재로 ‘시장 직통 시민소통폰 운영’과 ‘48시간 현장점검 기동 체계 구축’에 서명했다.이는 서 시장이 강조해 온 시민 주도형 행정과 적극적인 소통을 바탕으로 시민주권 행정을 실현해 나가겠다는 의지를 담았다는 평가다.‘시장 직통 시민 소통폰’은 휴대전화 메시지(SMS)만으로 생활 속 불편 사항부터 지역 현안, 정책 제안까지 시장에게 직접 전달하는 소통 창구다.접수된 내용은 분야별로 분류돼 담당 부서와 연계 처리되며 민원인의 휴대전화로 회신하는 원스톱 방식으로 운영된다.‘48시간 현장점검 기동 체계’는 현장 확인이 필요한 민원을 접수 초기부터 선별해 48시간 이내 현장점검을 원칙으로 대응하는 제도다.기존 서류 중심 민원 처리에서 벗어나 현장 중심 행정으로 전환하겠다는 취지다.서 시장은 이어 시장 직속 시민주권위원회 설치와 시민참여 공론·숙의체계 운영을 지시했다.시민이 시정의 주체로 참여하는 시민주권 거버넌스를 구축하기 위한 조치다.그는 “취임 1호 결재를 시민 소통 폰과 48시간 현장점검 체계로 정한 것은 민선 9기 여수시정의 출발점이 시민이라는 뜻”이라며 “시민의 작은 목소리도 흘려듣지 않고, 직접 소통하며 현장에서 답을 찾는 시민주권 여수시를 만들겠다”고 밝혔다.한편 김민석 국무총리는 이날 서 시장의 취임을 축하하는 영상을 보내 민선 9기 여수시정의 출발을 격려했다.여수 류지홍 기자