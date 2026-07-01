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사순문 장흥군수 취임 “군민이 체감하는 변화 만들 터”

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‘도약하는 장흥, 함께 여는 미래’ 비전 선포


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사순문 장흥군수가 취임식에서 인사말을 하고 있다.



사순문 장흥군수가 취임식에서 인사말을 하고 있다.


사순문 장흥군수가 1일 장흥군민회관에서 취임식을 열고 본격적인 군정 운영의 시작을 알렸다. 군민과 향우를 비롯해 국회의원, 도·군의원, 기관·사회단체장, 공직자 등 1000여 명이 참석해 민선 9기 출범을 축하하며 새로운 장흥 시대를 향한 힘찬 출발을 함께했다.

행사가 열린 군민회관 로비에는 군민희망판이 마련돼 새로운 군정에 바라는 군민들의 다양한 기대와 응원의 메시지가 이어졌다.

사 군수는 취임사에서 “이번 선거는 한 사람의 승리가 아닌 장흥을 바꾸라는 군민의 명령이자 새로운 도약을 시작하라는 시대의 요청이었다”며 “군민의 선택이 얼마나 무거운 책임인지를 늘 가슴에 새기고 반드시 결과로 보답하겠다”고 밝혔다.

이어 “이제 선거는 끝났고 저는 어느 한 편의 군수가 아니라 모든 군민의 군수”라며 “저를 지지한 분과 그렇지 않은 분 모두를 품고 갈등보다 화합, 경쟁보다 협력이 앞서는 통합의 군정을 펼쳐 나가겠다”고 강조했다.

그는 민선 9기 군정 비전으로 ‘도약하는 장흥, 함께 여는 미래’를 선포했다. 구체적인 목표로는 ‘돈이 들어오고, 청년이 돌아오며, 사람들이 다시 찾는 장흥’을 만들겠다고 전했다. 이를 위해 예산 1조 원 시대 기반 마련, AI와 첨단기술을 접목한 미래 농어촌 조성, 청년 일자리와 정주 여건 개선, 아이 키우기 좋은 보육 환경 구축 등을 제시했다. 또 어르신 맞춤형 복지 강화, 문화예술과 체류형 관광 활성화 등을 핵심 과제로 추진해 군민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다고 밝혔다.

사 군수는 “행정은 군청 책상이 아닌 군민의 삶 속에서 시작돼야 한다”며 “현장에서 답을 찾고 군민의 목소리를 가장 먼저 듣는 군수가 되겠다”고 현장 중심의 적극 행정을 강조했다.

장흥 최종필 기자
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