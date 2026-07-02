장성군, ‘미식산업진흥원’ 3일 개원식…미식도시 도약 본격화

‘맛의 고장’ 장성군, 장성미식산업진흥원 3일 개원식



김한종 장성군수가 1일 개원을 앞둔 장성미식산업진흥원 내부를 둘러 보고 있다. (장성군 제공)

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전남 장성군이 3일 오전 10시 장성미식산업진흥원 개원식을 갖고 본격적인 운영에 들어간다.식전 행사로는 시범 운영 영상 상영과 퓨전 국악 공연, 장성오색국수 시식회가 마련된다. 이어지는 기념식에선 경과 보고와 기념사, 진흥원 개원을 축하하는 ‘논알콜 샴페인 퍼포먼스’, ‘테이프 커팅식’ 등이 진행될 예정이다.장성미식산업진흥원(장성읍 문화로 110)은 바닥 면적 1028㎡, 지상 2층 규모 건물에 조리교육장과 메뉴개발실, 베이커리교육장, 커피교육장, 쿠킹스튜디오 등을 갖춘 시설이다.이곳에서는 외식 전문 교육과 메뉴 개발은 물론 미식 콘텐츠 제작까지 한 곳에서 가능하다. 특히 지역 농산물을 활용한 전문 교육과 창업 지원, 관광 프로그램 운영 등을 수행하며, 장성 미식산업 발전에 ‘중심축’ 역할을 맡게 된다.임형주 기자