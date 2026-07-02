고흥군, 지역사회 통합건강증진사업 전략부문 ‘성과개선 우수기관’ 선정

보건복지부 장관 기관표창 수상



2026년 건강증진사업 성과대회에서 보건복지부 장관 시군 표창을 수상한 후 공영민 고흥군수(왼쪽 여덟 번째)와 고흥군 보건소 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.



2026년 건강증진사업 성과대회에서 보건복지부 장관 시군 표창을 수상한 이해종(왼쪽 세 번째) 고흥군 보건소 건강증진과장이 기념촬영을 하고 있다.

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고흥군이 ‘2026년 지방자치단체 건강증진사업 성과대회’에서 지역사회 통합건강증진사업 전략부문 ‘성과개선 우수기관’으로 선정돼 보건복지부 장관 기관표창을 수상했다.보건복지부는 지난 30일 서울 GS타워에서 전국 지방자치단체를 대상으로 실시한 지역사회 통합건강증진사업 성과평가 결과에 따라 우수기관을 선정·포상했다. 군은 지역 맞춤형 건강증진사업을 통해 건강생활실천 문화 확산과 주민 건강지표 개선에 기여한 성과를 인정받았다.군은 신체활동, 영양, 비만예방, 금연·절주, 구강보건 등 건강생활실천사업을 중심으로 군민 참여형 건강증진사업을 적극 추진해 왔다. 특히 천수건강마을 만들기 사업을 비롯해 걷기동호회, 백세청춘 운동교실, 모바일 헬스케어, 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강관리사업 등을 추진했다. 지역 여건과 군민의 건강 특성을 반영한 다양한 건강증진 프로그램을 운영하는 등 건강생활실천 문화 확산과 건강행태 개선에 기여해 높은 평가를 받았다.또 생애주기별 맞춤형 건강관리 서비스와 생활터 중심 건강증진사업을 추진하고, 지역사회 유관기관과의 협력체계를 강화해 군민 누구나 쉽게 건강증진 서비스를 이용할 수 있는 건강 친화적 환경을 조성한 점도 우수한 성과로 나타났다.군 보건소 관계자는 “이번 기관표창은 군민과 함께 만들어 온 건강증진사업의 성과를 인정받은 뜻깊은 결과다”며 “앞으로도 지역 특성과 주민의 건강 요구를 반영한 맞춤형 건강증진사업을 지속적으로 확대해 군민의 건강수준 향상과 건강한 지역사회 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.고흥 최종필 기자