영종~신도 평화대교 14일 개통

인천시“24시간 무료 통행 가능”

서해남북평화도로 첫 단계 완성



14일 개통하는 영종~신도 평화대교 전경

교량 구간의 최고 제한속도는 안전을 위해 시속 50㎞이며, 통행료는 무료다.



영종~신도 평화대교 위치도

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인천국제공항 인근에 있는 인천시 옹진군 신·시·모도 등 3개 섬을 자동차로 오갈 수 있게 됐다.인천시는 오는 14일 오후 2시 영종도와 신도를 잇는 ‘영종~신도 평화도로(서해남북평화도로 1단계)’를 전면 개통한다고 3일 밝혔다.이번에 개통하는 영종~신도 평화도로는 총연장 3.26㎞, 폭 13.5m의 왕복 2차로로 건설됐다. 도로에는 보행자와 자전거가 함께 이용할 수 있는 겸용도로도 설치돼 차량뿐 아니라 자전거와 보행자도 안전하게 이용할 수 있다.이 도로의 핵심 시설인 ‘신도평화대교’가 개통하면서 주민들은 더 이상 배 시간에 맞춰 이동하지 않아도 된다. 하루 24시간 언제든 차량으로 영종도와 신·시·모도를 오갈 수 있게 돼 주민들의 생활 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.특히 50년 넘게 배편에 의존해 온 도서지역 주민들의 이동권이 크게 개선되고, 응급환자 이송과 물류 운송도 한층 수월해질 전망이다.인천시는 이번 도로 개통이 관광 활성화와 지역경제에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 신·시·모도는 아름다운 해안 경관과 자연환경을 갖춘 관광지로, 육로 연결 이후 관광객 접근성이 크게 개선될 것으로 예상된다.이번 사업은 장기적으로 강화도를 거쳐 북한 개성과 해주까지 연결을 목표로 하는 서해남북평화도로의 첫 번째 구간이라는 점에서 의미가 크다.한상봉 기자