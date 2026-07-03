영암군, ‘대전환 시대, 빛나는 영암’ 비전 제시

스마트농산업 육성 등 5대 핵심 전략 제시, 공직자 ‘원팀’ 강조



영암군이 지난 2일 군청에서 민선 9기 첫 정례 조회를 열고 군정 브리핑을 하고 있다.

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전남 영암군이 지난 2일 군청에서 민선 9기 첫 정례 조회를 열고 군정 브리핑을 통해 ‘대전환 시대, 빛나는 영암’ 비전과 민선 9기 군정 방향을 공유했다.이날 조회는 민선 9기 새로운 출발선에서 군정이 나아갈 방향을 전 공직자가 함께 공유하기 위해 마련됐다.우승희 군수는 브리핑에서 “민선 9기는 대전환의 시대에 과감한 변화와 혁신으로 더 빛나는 영암을 만들어 가야 할 시기”라며 “공직자 모두가 ‘원팀’이 되어 군민이 체감하는 성과를 만들어 줄 것”을 당부했다.우 군수는 이어 글로벌 경쟁력을 갖춘 스마트 농산업 육성과 신재생에너지 기반 햇빛 기본소득 실현, 첨단산업 유치를 통한 산업구조 대전환, 영암형 순환 경제 확산, 생태 치유 자원을 활용한 체류형 관광지 조성 등 민선 9기 5대 핵심 전략을 설명했다.그는 또 “민선 8기부터 강조해 온 ‘평범한 군민이 주인인 영암’의 가치를 민선 9기에도 이어가겠다”며 “주민자치회를 중심으로 군민 주권 시대를 열어가겠다”는 구상도 밝혔다.그러면서 “민선 9기는 변화와 혁신의 성과를 군민의 삶에서 체감할 수 있도록 완성하는 시간”이라며 “공직자 모두가 군민의 눈높이에서 함께 고민하고 협력해 대전환 시대, 더 빛나는 영암을 만들어 가자”고 강조했다.영암 류지홍 기자