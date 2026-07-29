고양시장, 정부에 미래항공산업 협력 요청

29일 제주 UAM 쇼케이스 참석, 국토부 2차관 만나



민경선 고양시장(왼쪽)이 29일 제주에서 황호원 항공안전기술원장 등을 만나 고양시가 추진 중인 킨텍스 일대 UAM 실증 기반 구축사업과 항공우주산업 육성 계획을 소개하며, 정부와 전문기관의 지속적인 지원과 협력을 요청하고 있다.

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민경선 경기 고양시장이 29일 제주에서 열린 ‘2026 도심항공교통(UAM) 서비스 쇼케이스’에 참석해 정부와 미래항공산업 육성을 위한 협력 강화를 요청했다.민 시장은 행사에 앞서 홍지선 국토교통부 2차관과 황호원 항공안전기술원장 등을 만나 수도권 UAM 실증과 상용화를 위한 협력 방안을 논의했다. 이 자리에서 민 시장은 고양시가 추진 중인 킨텍스 일대 UAM 실증 기반 구축사업과 항공우주산업 육성 계획을 소개하며, 정부와 전문기관의 지속적인 지원과 협력을 요청했다.민 시장은 “도심항공교통은 기체 개발뿐 아니라 안전·인증, 통신, 데이터 등 다양한 산업이 융합되는 미래 성장동력”이라며 “고양시가 수도권 미래항공산업의 중심도시로 성장할 수 있도록 정부와 기업, 전문기관과 협력을 확대하겠다”고 말했다.이날 행사에서는 독일 볼로콥터사의 2인승 UAM 기체 ‘볼로콥터 2X’ 비행 시연이 진행됐다. 전시관에서는 삼보모터스가 개발 중인 국산 UAM 기체 ‘B-33X’ 모형과 비행조종 체험, 가상현실 체험 등이 공개됐다.민 시장은 행사 참석 후 제주시 한림읍의 아시안 스페이스 파크(ASP)를 방문해 위성통신 안테나와 위성 데이터 송수신 시설을 둘러보고 민간 우주산업 운영 현황과 사업화 사례를 살펴봤다.고양시는 이번 방문에서 확인한 UAM 실증 사례와 민간 우주산업 모델을 킨텍스 UAM 실증 기반 구축과 백석 업무빌딩 항공우주 산학융합 거점 조성에 반영할 계획이라고 밝혔다.한상봉 기자