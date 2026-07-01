서준오 구청장, 첫날부터 노원 정비사업 시동걸었다

백사마을 재개발 사업현장 방문
재건축·재개발 신속 추진 TF 구성
서 구청장은 1일 첫 공식 일정으로 ‘서울의 마지막 달동네’로 불렸던 백사마을 재개발 사업 현장을 방문해 주민과 대화했다. 그는 “재건축·재개발은 행정의 속도가 곧 주민 삶의 변화로 이어지는 사업”이라며 “주민들이 변화를 체감할 수 있도록 사업 추진에 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 강조했다. 재개발 사업이 진행 중인 백사마을은 노원의 대표 정비사업지 중 하나다.
1호 결재에 따라 구성될 재건축·재개발 신속 추진 태스크포스(TF)는 오는 9월 정식 출범할 재건축·재개발 신속추진단을 준비하는 차원이다. TF는 사업장별 추진 현황과 애로 사항을 점검하고 인허가 절차 지원과 제도 개선 등을 총괄할 예정이다.
서 구청장의 정비사업 관련 현장 행보는 정비사업 속도 개선을 위한 뚜렷한 의지로 보인다. 노원구는 서울 자치구 중 노후 공동주택 비율이 가장 높다. 서 구청장은 서울시의원 시기 주택공간위원회에서 활동하면서 강북지역 사업성 제고를 위한 사업성 보정계수제도 개선을 이끌어낸 바 있다. 앞서 민선 9기 출범을 앞두고는 ‘노원3.0 미래노원 준비위원회’를 통해 정비사업, 서울디지털바이오시티 등 미래 성장 기반 마련에 행정력을 집중한다는 구상을 마련했다.
그는 앞으로 광운대역세권개발사업 등 주요 현장을 방문할 예정이다. 서 구청장은 “1호 결재는 노원의 도시 혁신을 더 이상 미룰 수 없다는 의지를 담았다”며 “주민들이 변화를 체감할 수 있도록 재건축 재개발에 속도를 내겠다”고 밝혔다.
서유미 기자
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