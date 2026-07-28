유수연 경기도의원, 의정부1동 주민자치센터 별관 리모델링 사업 필요성 경청



유수연 의원이 28일 경기도의회 의정부상담소에서 의정부시 최선자 시의원, 의정부1동장 및 관계자들과 만나 ‘의정부1동 주민자치센터 별관 리모델링 사업’의 추진 필요성과 현장의 어려움을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 유수연 의원(더불어민주당, 의정부1)이 주민 편의 증진 및 노후 생활 인프라 개선을 위한 현장 중심 의정 행보에 나섰다.유수연 의원은 지난 28일 경기도의회 의정부상담소에서 의정부시의회 최선자 의원(더불어민주당, 가선거구)을 비롯해 의정부1동장 등 관계자들과 면담을 진행하고, ‘의정부1동 주민자치센터 별관 리모델링 사업’의 필요성과 현장의 애로사항을 청취했다.의정부1동 주민자치센터 별관은 준공된 지 약 27년이 지난 노후 건물로, 시설 노후화는 물론 공간 활용의 한계 때문에 지역 주민들이 이용에 지장을 받았다. 특히 별관 3층의 경우 기존 동장실과 의정부1-1동대본부 등이 제대로 활용되지 않은 채 방치되어 있으며, 다목적실만 일부 주민 프로그램으로 운영되고 있어 공간 재구성을 통한 시설 개선 요구가 꾸준히 제기되어 왔다.이날 의정부1동 관계자는 “노후화된 별관을 리모델링해 현재 활용되지 않는 공간을 강의실 등으로 조성하면 주민들에게 보다 다양한 프로그램을 제공할 수 있을 것”이라며 사업 추진의 시급성을 설명했다. 이어 “지역 발전과 주민 편의 증진을 위한 사업인 만큼 의정부 지역 도의원들이 함께 관심을 갖고 힘을 모아 주길 바란다”고 요청했다.유수연 의원은 “주민자치센터는 주민들이 가까운 곳에서 교육·문화 프로그램에 참여하고 소통할 수 있는 중요한 생활 공간”이라며 “노후 시설을 개선하고 활용되지 않는 공간을 주민을 위한 공간으로 돌려 드린다는 점에서 필요한 사업이라고 생각한다”고 피력했다.이어 유 의원은 “의정부시와 사업 추진 상황을 지속적으로 공유하면서 의정부 지역 도의원들과도 함께 주민들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 방향을 살펴보겠다”고 언급했다.한편, 이번 의정부1동 주민자치센터 별관 리모델링 사업은 약 309.8㎡ 규모의 공간을 정비해 기존 비활용 공간을 신규 강의실 2개와 다목적실로 탈바꿈하는 방안을 핵심으로 추진된다. 아울러 노후화된 화장실과 전기·통신 시설 전반을 함께 보수해 주민 이용 편의성을 극대화할 예정이다.양승현 리포터