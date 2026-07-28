양천구, 금융기관과 손잡고 소상공인에 300억원 특별신용보증

서울신용보증재단·시중은행과 출연 업무협약

빅데이터 활용해 상권 분석·지원정책 발굴도

양천구, 지역경제 밀착 지원을 위한 특별출연 업무 협약식

이기재(왼쪽 네번째) 서울 양천구청장이 지난 27일 서울신용보증재단 등과 ‘지역경제 밀착지원을 위한 특별 출연 업무 협약식’에서 기념 사진을 찍고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 지난 27일 구청에서 서울신용보증재단, 시중 은행 관계자들과 ‘특별신용보증 출연 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다.구에 따르면, 이번 협약에 따라 우리은행 10억원, KB국민은행 5억원, 새마을금고 4억원, 카카오뱅크 2억원, 신한은행·하나은행·양천구 각 1억원 등 모두 24억원을 출연한다. 이를 재원으로 양천구 기업에 300억원의 특별신용보증을 통한 저금리 대출을 지원한다.특별신용보증은 담보력이 부족하거나 신용도가 낮아 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업이 서울신보의 신용보증서를 바탕으로 시중은행에서 대출받을 수 있도록 돕는 제도다.지원 대상은 양천구에 사업장을 두고 사업자등록을 마친 소상공인·중소기업이다. 업체당 최대 2억원까지 대출을 지원한다.서울신보 모바일 애플리케이션이나 대표전화로 상담 예약 후 서울신보 양천종합지원센터를 방문해 신청하면 된다.아울러 구는 서울신보와 ‘빅데이터 활용 업무협약’도 체결했다. 이는 서울신보가 확보한 빅데이터를 활용해 양천구의 금융과 상권 현황을 분석하고, 지역 경제 특성을 반영한 실효성 있는 소상공인 지원 정책을 발굴하기 위한 것이다.이기재 구청장은 “앞으로도 금융 지원과 함께 빅데이터를 활용한 실효성 있는 정책을 추진해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자