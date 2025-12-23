서울Pn

공공 통합 앱 '서울온' 내년 정식 서비스

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 서울시 자치구 최초 ‘시민사회 활성화 조

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, ‘모자보건사업’ 우수 기관 표창

성동 첫 ‘장애아 전문 어린이집’ 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

경기도일자리재단-경기아트센터, ‘문화예술인 일자리 확대’ 업무협약(MOU) 체결

경기도일자리재단(이사장 윤덕룡, 오른쪽)과 경기아트센터(센터장 김상화)가 23일 경기도 문화예술인의 취·창업 지원과 문화예술 분야 일자리 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (경기일자리재단 제공)


경기도일자리재단과 경기아트센터가 23일 경기아트센터에서 경기도 문화예술인의 취·창업 지원과 문화예술 분야 일자리 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사와 김상화 경기아트센터 사장이 참석했다.

협약은 문화예술 분야에서 활동해 온 예술인의 경력 단절을 예방하고, 지속 가능한 일자리 진입을 지원하기 위해 마련됐다. 양 기관은 맞춤형 취·창업 컨설팅, 직업 알선 및 일자리 연계, 문화예술 분야 고용 확대를 위한 협력 사업 등을 공동으로 추진한다.

경기도일자리재단은 구직자 고용 지원에 대한 축적된 경험과 일자리 정책 수행 기반을 바탕으로 문화예술인의 체계적인 취·창업 지원을 담당하고, 경기아트센터는 문화예술 현장과 네트워크를 토대로 예술인의 역량이 실제 일자리로 연계될 수 있도록 협력한다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 “이번 협약은 경기도 문화예술인의 경험과 전문성이 사회적 자산으로 다시 활용될 수 있도록 지원하는 계기”라며, “맞춤형 컨설팅과 직업 알선을 통해 실질적인 고용 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.

양 기관은 이번 협약을 시작으로 경기도 문화예술인을 위한 맞춤형 일자리 모델을 단계적으로 발굴하고, 관련 사업을 지속적으로 확산해 나갈 계획이다.


안승순 기자
‘강북횡단 지하도시고속도로’ 예정지 찾은 오세훈 시

용산문화재단 임원 구성 마무리… 내년 2월 출범

박희영 구청장 “문화도시로 이끌 것” 초대 이사장에 팝페라 테너 임형주

금천 민생쿠폰 집행 우수… 특교세 1.5억 확보

1차 98.8%·2차 97.6% 지급

양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

주민 6만 5000명 서명부 전달 이기재 구청장 “서울시와 협력”

