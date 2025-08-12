김규남 서울시의원, ‘에너지전략 특별위원회’ 구성결의안 대표발의

서울 전력 자급률 10%, 특위로 에너지 정책 전반 점검·미래 전략 수립

“AI 시대 전력 수요 폭증···산업·경제 뒷받침할 에너지 청사진 필수”



김규남 서울시의원

서울시의회가 급변하는 국내외 에너지·환경 여건 변화에 대응하고, 서울시 에너지 정책의 장기적 비전과 실행 전략을 마련하기 위해 ‘에너지전략특별위원회’(이하 특위) 구성을 추진한다.김규남 서울시의원(국민의힘, 송파1)이 12일 ‘서울시의회 에너지전략특별위원회 구성 결의안’을 대표 발의했다고 밝혔다. 이번 특위 구성 결의안은 급성장하는 전력 수요에 대응하고, 에너지 산업을 서울의 미래 성장동력으로 키우기 위한 종합 전략 마련을 위해 발의됐으며 27명의 의원이 공동 발의자로 참여했다.현재 서울시는 에너지의 90% 이상을 외부에 의존하고 있으며, 전기차·데이터센터·AI 산업 확대로 전력 수요가 급격히 증가할 것으로 전망된다. 그러나 도심 밀집 구조 속에서 전력기반 시설이 노후화되어 안전성과 효율성 확보가 시급한 상황이다.또한 32년 만에 산업통상자원부의 에너지 기능을 분리해 ‘기후에너지부’ 또는 ‘기후에너지환경부’의 신설을 추진하는 중앙정부 개편에 발맞춰, 지방정부 차원에서도 에너지 정책을 종합적으로 점검하고 중·장기 전략을 마련해야 한다는 목소리가 높다.이에 김 의원은 “AI산업 확대와 데이터센터 증가로 전력 수요가 급증하는 상황에서, 안정적 전력 공급 체계를 갖추지 못하면 서울의 산업 경쟁력이 위태로워질 수 있다.”라며 “특위를 통해 에너지 정책 전반을 면밀히 점검하고, 미래 산업을 견인할 지속 가능한 에너지 전략을 만들어 가겠다”고 밝혔다.결의안은 서울시의회 제332회 임시회에 상정될 예정이다. 안건 통과 시 특위는 15명 이내의 위원으로 구성되며, 활동기간은 위원 선임일로부터 6개월이 될 전망이다.온라인뉴스팀