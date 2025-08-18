‘대안학교’ 인천 청담고에 날아온 공문엔…“학교 비우라”

인천시 “올해 말 무상사용 종료”…학생들 길거리 나 앉을 판
인천 도심의 유일한 대안학교인 청담고등학교 학생들이 길거리에 나 앉게 생겼다. 인천시가 올해 말까지 “학교를 비우라”는 청천벽력 같은 공문을 보내서다.
18일 인천시와 청담고에 따르면 시는 지난 8일 청담고 측에 ‘연수구청소년수련관 이전에 따른 공유재산 무상사용 종료 알림’이라는 공문을 보냈다.
청담고는 시 소유의 이 수련관 3층(330㎡)을 지난 2011년부터 무상으로 사용하고 있다. 당시 시는 청담고에 10년 이상 무상 임대 조건으로 사용허가를 내 줬다. 이를 근거로 청담고는 인천시교육청의 인가를 받았다.
청담고는 2014년 첫 졸업생(15명)이 나온 이후 매년 15명의 졸업생을 배출하고 있다. 현재에도 1학년 14명, 2학년 14명, 3학년 15명이 수학하고 있으며 상주 교사 11명, 강사 10명 등이 근무하고 있다.
그러나 시가 올해 말까지 학교를 비우라고 통보하면서 앞날을 기약할 수 없는 처지가 됐다. 학교 이전을 준비할 시간도 부족할 뿐만 아니라 예산도 없는 형편이다.
시는 학교 측이 대책을 강구해야 한다는 입장이다.
시 관계자는 “연수구청소년수련관이 다른 곳으로 이전할 예정이어서 현재 공간에 대한 재편이 필요하다”며 “청담고 무상사용 종료에 따른 대책은 학교 측에서 강구해야 한다”고 말했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지