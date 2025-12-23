강북구, 올해 강북청년창업마루 성과공유회 성황리 종료

성과보고·교육·전시 등 …18~19일 이틀간 운영



지난 18일과 19일 이틀간 진행된 강북청년창업마루 성과공유회에서 관계자들이 혁신성장 청년점포의 개업을 축하하며 기념 촬영을 하고 있다. 강북구 제공

서울 강북구 강북청년창업마루는 청년과 창업 지원 성과를 공유하기 위한 ‘2025년 강북청년창업마루 성과공유회’를 지난 18일부터 19일까지 이틀간 개최했다고 23일 밝혔다.이날 구에 따르면, 이번 행사는 강북청년창업마루가 올해 동안 진행한 청년·창업 사업과 청년도전지원사업 성과를 공유하고, 청년, 창업인, 지역사회가 함께 소통하는 자리로 마련됐다.18일에는 구 관계자와 관계기관, 입주기업 대표, 청년 등이 참석한 가운데 강북청년창업마루 3개 팀의 주요 성과가 공유됐다. 이어 청년도전지원사업 참여자의 우수사례 소개와 커뮤니티 사례 낭독이 진행됐으며, 혁신성장 청년점포 개업식도 열렸다. 19일에는 청년정책을 공유하고 발전 방향 등에 대해 논의하는 자리를 가졌다.행사 기간 다양한 체험·참여형 프로그램도 운영됐다. 지하 스튜디오에서는 인공지능(AI) 기술을 활용한 포토 부스 이벤트가 열렸고, 2층에서는 서울청년센터 강북 커뮤니티 활동 전시회와 각종 공연 등이 진행됐다.구 관계자는 “공유회는 단순한 결과 발표를 넘어 청년들의 도전과 성장을 함께 나누는 자리였다”며 “강북청년창업마루를 중심으로 청년들이 지역에서 꿈을 실현할 수 있도록 취업과 창업 지원을 지속해 늘려나가겠다”고 전했다.송현주 기자