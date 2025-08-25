전남농업기술원, 농업박람회서 커피 산업화 조명

‘전남 K-커피 세계로’ 주제로 전시, 체험, 학술 발표 등 개최



전남농기원 차산업연구소가 커피 산업화 연구를 위해 커피나무를 살펴보고 있다.

전남농업기술원은 오는 10월 23∼29일 열리는 ‘2025 국제농업박람회’에서 ‘전남 K-커피 세계로’를 주제로 특별전시와 체험행사, 학술 발표 등을 개최한다고 25일 밝혔다.이번 행사는 전남 K-커피의 가능성과 경쟁력을 집중 조명하고, 전남 커피 산업을 미래 신소득산업으로 육성하기 위해 마련됐다.특히 커피나무의 생육단계와 다양한 품종, 발효커피, 다이어트 젤리 등을 전시해 전남 커피의 과학적 접근과 산업화 가능성을 강조할 계획이다.체험행사장에서는 커피나무 생육단계와 품종 전시, 묘목 심기 체험, 국내산 커피 시음, 커피박 공예와 로스팅 체험 등 다채로운 프로그램이 운영된다.또 국내 유명 바리스타들이 참여하는 ‘전남 K-커피 브루잉 챔피언십 대회’와 커피 재배자와 전문가 간 정보 교류를 위한 ‘국제커피심포지엄’도 열릴 예정이다.최정 전남농업기술원 차산업연구소장은 “전남 커피는 재배 기술 고도화와 기후변화 대응을 바탕으로 발효 커피 등 세계 수준의 품질에 도전하고 있다”며 “이번 국제농업박람회를 통해 전남 커피의 기술적·산업적 성과를 널리 알리고, 국내외 교류와 협력을 확대하겠다”고 말했다.전남도농업기술원은 앞으로도 기후변화에 능동적으로 대응하며, 지역 특화작목인 커피를 단순한 원두 생산을 넘어 2차 가공, 3차 체험·관광까지 연계해 농가의 안정적 소득 기반을 마련하고 지속 가능한 농업 경쟁력을 강화할 계획이다.무안 류지홍 기자