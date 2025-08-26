도봉구, 도로공사 현장 안전문화 정착…‘중대재해 알림e’ 현수막 등

삽화 형식 안전 플래카드 제작·보급

중대재해 발생상황 SNS 신속 공유



도봉구 지역 내 한 공사장에서 작업자들이 ‘중대재해 알림e’ 플래카드를 보고 있다. 도봉구 제공

서울 도봉구가 지역 내 도로공사 현장에 ‘중대재해 알림e’ 플래카드(현수막)를 부착해 안전사고를 사전에 방지하고 있다고 26일 밝혔다.구는 지난 5월부터 도로공사 현장에 삽화 형식의 중대재해 알림e 플래카드를 제작해 보급하고 있다. 삽화는 고용노동부 누리집에 등록된 423건의 사고유형 중 발생빈도가 높은 6개 유형이 담겼다. 차량·굴삭기 부딪힘, 관로 매설 작업 중의 토사붕괴 등이다.이 밖에도 구는 현장 근로자에게 중대재해 발생상황을 SNS인 카카오톡으로 신속히 공유해 대응력을 강화하고 있다. 전국에서 발생한 재해에 대한 발생 일자, 장소, 원인, 결과, 예방대책까지 전달해 유사 사고를 예방하고 있으며, 지난 6월부터 시작해 현재까지 총 11번의 메시지를 발송했다.중대재해 발생 상황은 고용노동부 누리집 ‘중대재해알림e’의 정보를 활용한다. 신속한 전파를 위해 앞서 통합메시징시스템을 활용한 발송체계를 구축했다.오언석 도봉구청장은 “중대재해는 사회적으로도 개인과 가족에게도 큰 비극이다”라며 “일회성 안전교육이 아닌 지속적인 현장 중심의 안전관리와 신속한 정보공유로 사고를 예방해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자