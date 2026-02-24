금천구, 시흥대로변 급경사지 엘리베이터 설치한다

서울Pn

서울시 ‘고지대 이동약자 편의시설’ 공모 대상지 선정


금천구 시흥대로변 엘리베이터
서울 금천구 시흥대로변 엘리베이터 설치 예정 모습
금천구 제공


서울 금천구는 시흥1동 시흥대로변 급경사 지역(금천구청입구교차로 일대)에 엘리베이터 등 이동 편의시설을 설치할 예정이라고 24일 밝혔다.

서울시 ‘고지대 이동약자 편의시설 설치사업’ 대상지로 선정됨에 따라 최대 40억원의 사업비를 지원받게 된 데 따른 것이다.

대상지는 시흥대로에서 시흥1동 주택가로 연결되는 주요 길목이다. 현재 높이 약 7.5m, 길이 13.7m의 가파른 계단이 있어 이동약자 등은 먼 거리를 돌아가야 하는 불편을 겪었다.

금천구는 올해 기본계획 수립과 설계를 거쳐 2028년 준공을 목표로 내년부 공사에 들어갈 계획이다. 특히 신안산선 시흥사거리역 개통 시 보행 수요가 증가할 것으로 예상되는 지역인 만큼, 속도감 있게 사업을 추진할 방침이다.

유성훈 구청장은 “이동약자의 보행권을 보장하고 주민들의 이동 불편을 해소하는 중요한 사업”이라며 “앞으로도 지형적 한계를 극복해 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 도시환경을 만들어가겠다”고 말했다.


김주연 기자
