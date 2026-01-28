경기도 연고 e스포츠팀 ‘이네이트’, ‘이터널 리턴 마스터즈 시즌 9’ 우승



지난 23일과 24일 부산 e스포츠 경기장에서 열린 ‘꾸브라꼬배 이터널 리턴 마스터즈 시즌 9’ 파이널에서 우승을 차지한 ‘경기 이네이트’. (경콘진 제공)

경기도와 경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 경기도 연고 e스포츠팀 ‘경기 이네이트(Gyeonggi Innate)’가 지난 23일과 24일 부산 e스포츠 경기장에서 열린 ‘꾸브라꼬배 이터널 리턴 마스터즈 시즌 9’ 파이널에서 우승을 차지했다고 밝혔다.경기 이네이트는 2024년 문화체육관광부에서 지역 e스포츠 균형 발전과 저변 확대를 위해 시행한 e스포츠 지역 연고제에 따라 창단된 경기도 e스포츠팀으로, 대회 출전비를 도에서 지원받는다.‘이터널 리턴 마스터즈 시즌 9’는 정규 리그와 플레이오프를 통해 선발된 상위 12개 팀이 참가한 시즌 최종 대회로, 게임 개발사 님블뉴런과 지자체·e스포츠 경기장이 함께 후원하는 공식 메이저급 행사다.파이널의 최우수선수(MVP)는 전인국 선수가 차지했다.선수단은 “부진한 순간도 있었지만, 변함없이 응원해 준 팬들 덕분에 우승이라는 값진 결과를 만들 수 있었다”라며 “서로를 믿고 끝까지 최선을 다한 팀원들과 함께 이룬 성과라 더욱 뜻깊다”라고 소감을 밝혔다.안승순 기자