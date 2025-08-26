노원구, ‘100만 그루 나무심기’ 본격 추진...“노원부터 푸르게”



오승록(가운데) 서울 노원구청장이 주민 참여 나무 심기 행사에서 묘목을 식재하고 있다.

서울 노원구가 탄소중립 실현을 위한 대표 정책 중 하나로 ‘100만 그루 나무심기’ 사업을 본격화한다고 26일 밝혔다.구는 지난해 환경부와 국토교통부가 공동 주관한 ‘탄소중립 선도도시’ 사업에서 수도권 자치구 중 유일하게 최종 대상지로 선정됐다. 노원구 관계자는 “100만 그루 나무 심기는 주민들이 직접 나무를 심고 가꾸는 과정에 참여한다는 점에서 의미가 깊다”고 설명했다.먼저 생활숲 조성에 나선다. 아파트 단지, 학교 공터 등 생활권 내 유휴 공간에 마을숲, 학교숲 등 주민이 일상에서 체감할 수 있는 탄소흡수 거점 공간을 조성하는 게 핵심이다.생활숲 조성 대상지는 아파트, 학교, 유치원, 어린이집 등이며 신청은 해당 공간의 관리책임자가 할 수 있다. 숲 조성을 위해서는 소유자의 동의를 받아야 하며, 조성 후에는 5년간 유지관리 협약을 체결해야 한다.대상지 선정 과정에서 나무심기 단계부터 조성 이후 유지·관리까지 주민이 적극적으로 참여할 수 있는지를 살핀다. 사업 대상지 신청은 다음달 12일까지다. 나무 식재는 식재에 적합한 가을철인 10월부터 11월 사이에 본격 추진될 예정이다.구는 지난달 1일 행정조직 내에 ‘탄소중립국’을 신설하는 조직 개편을 통해 탄소중립 실현을 위한 실행 기반을 한층 강화했다.오승록 노원구청장은 “100만 그루 나무심기 사업을 통해 탄소흡수 기반을 넓히고 구민과 함께 탄소중립 선도도시로서의 책임을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자