건강 상담·근력 트레이닝까지…서울 강서구, ‘어르신 장수누리터’

오는 12월까지 운영
서울 강서구는 어르신 맞춤형 건강증진 서비스 ‘어르신 장수누리터’를 오는 12월까지 운영한다고 29일 밝혔다.
장수누리터에서 어르신은 의료 전문가와 건강상담을 받고, 유용한 건강 정보를 얻으며 이웃과 교류할 수 있다. 강서구 방화보건지소에서 이 사업이 운영된다.
강서구는 65세 이상 인구 비율이 전체의 20%를 넘는 초고령사회에 진입한 만큼 이번 사업으로 어르신들의 건강 수명을 연장하고 활기찬 노후를 지원할 계획이다.
장수누리터의 주요 프로그램은 ▲ 전문가 정기 건강상담 ▲ 건강증진 프로그램 ▲ 소그룹 맞춤 트레이닝 등이다. 의사, 운동사, 영양사, 치과의사 등 각 분야 전문가가 어르신과 일대일로 상담해 맞춤형 정보를 제공한다. 건강증진 프로그램에서는 간호사, 운동사, 원예치료사 등이 고혈압이나 당뇨 관리, 우울증 예방, 낙상 예방 등을 교육한다. 프로그램은 다음달부터 12월까지 주 3회 진행된다.
건강 체조와 뜨개질 활동 등 소모임에서는 참여 어르신들이 유대감을 쌓을 수 있다. 근력이 약화되거나 낙상 위험이 있는 어르신을 위한 근력 강화 프로그램인 소그룹 맞춤 트레이닝도 있다.
강서구 관계자는 “이번 장수누리터 운영으로 어르신들이 더욱 쉽게 건강관리 서비스를 접할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 활기찬 노후를 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.
김주연 기자
