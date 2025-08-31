서울Pn

검색

서울시, 청년 금융 타임머신 서비스 개시…5년 후

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 숨은 독립유공자 230명 찾았다…보훈부에

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구 청소년 정책, 전국 우수사례로 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악 ‘강감찬대로’ 개발 청사진 나왔다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 강릉에 아리수 1만 7000병 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

“가릉 가뭄 상황 계속되면 추가 공급”


  •
아리수.
서울시 제공


가뭄으로 자연 재난 사태 지역으로 선포된 강원도 강릉시에 서울시가 다음 달 1일 2ℓ 용량 1만7000병을 추가로 지원한다고 31일 밝혔다. 앞서 서울시는 지난 20일 병물 아리수 8448병(2ℓ)을 전달한 바 있다. 11t 차량 4대 분량이 1일 오후 강릉에 도착할 예정이다.

시는 강릉시민 대상 강화된 제한 급수 등으로 먹을 물이 부족해지는 사태를 막기 위해 병물 아리수를 추가로 지원한다고 밝혔다. 현재 지속되는 가뭄으로 강릉 지역 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지 저수율이 31일 역대 최저치인 14.9%(평년 68.0%)까지 떨어졌다.

서울시는 추가 공급 가능성을 열어뒀다. 이회승 서울아리수본부장은 “현재 병물 아리수 15만병(350㎖ 12만병, 2ℓ 3만병) 이상이 비축돼 있으므로 강릉시 가뭄 상황이 지속될 경우 긴밀한 협의 후 추가 공급할 계획”이라고 밝혔다.


김동현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

이중섭·박수근… 노원에 뜬 미술 거장들[현장 행정]

노원아트뮤지엄 ‘한국 근현대…’展

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr