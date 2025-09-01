정재승 뇌과학 교수, 19일 동대문구 명사 특강

이번 강연은 국내 저명한 뇌과학자이자 작가인 정재승 카이스트(KAIST) 뇌인지과학과 교수를 초청해 ‘인공지능(AI) 시대, 뇌과학으로 인간을 성찰하다’를 주제로 진행된다.
정 교수는 최근 급격히 발전하고 있는 인공지능 기술이 우리의 삶과 사회에 미치는 영향과 함께 뇌과학의 관점에서 바라본 인간의 본질과 미래 세계를 쉽게 풀어낼 예정이다. 특히 챗GPT 등 생성형 AI의 확산으로 제기되는 사고력 저하, 공감 능력 약화, 자아 정체성 혼란, 소외감 등 AI가 인간의 정신과 심리에 미칠 수 있는 여러 가지 영향을 뇌과학적인 시각에서 분석하고, 인공지능 시대에 우리가 지켜야 할 가치와 태도에 대해 함께 성찰하는 시간을 마련한다.
이번 명사특강은 인공지능·뇌과학·미래 사회에 관심이 있는 구민과 직원 누구나 참여할 수 있다. 참여를 원할 경우 동대문구청 홈페이지를 통한 온라인 신청 또는 전화로 사전 신청하면 된다.
안석 기자
