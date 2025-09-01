서울Pn

정재승 뇌과학 교수, 19일 동대문구 명사 특강

서울 동대문구는 오는 19일 구청 2층 다목적강당에서 구민과 직원들을 대상으로 명사 특강을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 강연은 국내 저명한 뇌과학자이자 작가인 정재승 카이스트(KAIST) 뇌인지과학과 교수를 초청해 ‘인공지능(AI) 시대, 뇌과학으로 인간을 성찰하다’를 주제로 진행된다.

정 교수는 최근 급격히 발전하고 있는 인공지능 기술이 우리의 삶과 사회에 미치는 영향과 함께 뇌과학의 관점에서 바라본 인간의 본질과 미래 세계를 쉽게 풀어낼 예정이다. 특히 챗GPT 등 생성형 AI의 확산으로 제기되는 사고력 저하, 공감 능력 약화, 자아 정체성 혼란, 소외감 등 AI가 인간의 정신과 심리에 미칠 수 있는 여러 가지 영향을 뇌과학적인 시각에서 분석하고, 인공지능 시대에 우리가 지켜야 할 가치와 태도에 대해 함께 성찰하는 시간을 마련한다.

이번 명사특강은 인공지능·뇌과학·미래 사회에 관심이 있는 구민과 직원 누구나 참여할 수 있다. 참여를 원할 경우 동대문구청 홈페이지를 통한 온라인 신청 또는 전화로 사전 신청하면 된다.


안석 기자
