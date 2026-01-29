김영민 경기도의원, 처인구 주민 “버스 타기 어렵다” 민원에… 해법 논의



김영민 의원이 27일 경기도의회 용인상담소에서 용인시 대중교통과 이종환 버스노선팀장과 처인구 주민 대중교통 불편 민원 해소 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 김영민 의원(국민의힘, 용인2)은 27일 경기도의회 용인상담소에서 용인시 대중교통과 이종환 버스노선팀장과 정담회를 열고, 상담소에 접수된 처인구 주민들의 대중교통 불편 민원 해소 방안을 논의했다. 이날 정담회에서는 시내버스 노선 연장과 증차 필요성이 주요 안건으로 다뤄졌다.김영민 의원은 “처인구는 용인시 내에서도 대중교통 인프라가 상대적으로 부족한 지역”이라며 “특히 남사읍과 타 시 경계 지역 주민들은 시내버스 접근성 문제로 일상적인 이동에 큰 불편을 겪고 있다”고 지적했다. 이어 “시내버스 24-3번이 한숲시티아파트를 기점으로 운행되면서 남사읍 일부 지역 주민들이 교통 혜택에서 소외되고 있다”며 노선 개선 필요성을 강조했다.이에 대해 이종환 버스노선팀장은 “해당 지역 주민들의 요청이 많아 시내버스 24-3번의 기점을 남사읍행정복지센터로 변경하는 방안을 경기도와 협의 중”이라고 설명했다.또한 김영민 의원은 “노선 연장으로 운행 시간이 늘어날 경우 배차 간격이 늘어나 기존 이용 주민들의 불편이 발생할 수 있다”며 “증차를 포함한 실효성 있는 대책을 함께 검토해 달라”고 요청했다. 이에 이종환 팀장은 “증차와 운행 횟수 조정을 포함한 개선 방안을 토대로 협의를 이어가고 있다”고 답했다.김영민 의원은 “대중교통은 주민 삶의 질과 직결되는 핵심 인프라”라며 “앞으로도 처인구 지역의 교통 격차 해소를 위해 현장의 목소리를 적극 반영하고, 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀