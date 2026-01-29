이제영 경기도의원 “AI 시대, 경기 교육의 근본적 체질 개선 이끌 것”



28일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘AI 시대의 인재양성을 위한 경기도 교육방향 토론회’ 좌장을 맡은 이제영 의원이 토론 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 이제영 위원장(국민의힘, 성남8)이 28일 경기도의회 대회의실에서 열린 「AI 시대의 인재양성을 위한 경기도 교육방향 토론회」의 좌장을 맡아, 인공지능이 일상이 된 대전환 시대에 부합하는 경기 교육의 새로운 이정표를 제시했다.이번 토론회는 경기도의회 미래과학협력위원회 이제영 위원장이 경기도교육청의 디지털·AI 정책을 점검하고 교육 현장과 산업계, 연구 기관의 목소리를 결합해 실질적인 입법 정책 대안을 마련하기 위해 개최되었다.이제영 위원장은 개회사를 통해 “현재 경기교육이 추진 중인 ‘하이러닝’, ‘AI 윤리교육’, ‘디지털 창의 역량 교육’ 등은 매우 앞서가는 정책”이라고 평가하면서도, “이제는 단순한 에듀테크 도구의 도입을 넘어, AI가 일상이 되는 구조적 변화에 대응하기 위한 공교육의 근본적인 체질 개선이 필요한 시점”이라고 토론회의 취지를 밝혔다.이날 발제를 맡은 평택대학교 이태규 교수는 ‘경기형 인재 양성을 위한 AI 시대 경기도 교육정책 방향’을 주제로, 학생들이 스스로 문제를 정의하고 탐구하는 ‘자기 주도적 주체’로 성장하기 위한 학교급별 실천 모델과 정책 거버넌스 구축 방안을 제안했다.이어진 토론에서 이제영 위원장은 좌장으로서 현장 밀착형 논의를 이끌었다.특히 이제영 위원장은 심층 토론을 통해 “정책은 수립보다 실행이, 기술보다는 사람이 중요하다”라며, “현장의 목소리가 담긴 제언들이 일회성 논의에 그치지 않고 경기 교육의 표준이 될 수 있도록 미래과학협력위원회 차원에서 입법과 예산 지원에 모든 역량을 집중하겠다”라고 강조했다.마지막으로 이 위원장은 “AI 시대의 경쟁력은 인간 고유의 역량을 어떻게 재발견하느냐에 달려 있다”라며, “경기도의 모든 아이가 미래 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 든든한 제도적 뒷받침을 하겠다”라고 약속하며 토론회를 마무리했다.한편, 이날 토론회에는 김진경 경기도의회 의장, 임태희 경기도 교육감 등 주요 인사의 축사를 비롯해, 100명이 넘는 교육 관계자가 참석해 토론이 끝날 때까지 대부분의 인원이 자리를 지켜 AI 교육에 대한 높은 관심을 확인했다.온라인뉴스팀