서울시의회 더불어민주당 “민주주의의 거목, 이해찬 전 국무총리님의 영면을 기원합니다”

서울시의회 더불어민주당이 이해찬 전 국무총리의 서거를 애도하며 다음과 같이 논평을 냈다.민주주의의 거목, 이해찬 전 국무총리님의 영면을 진심으로 기원합니다. 유가족께도 깊은 위로의 마음을 전합니다.이해찬 전 총리는 유신체제에 맞서 민주주의를 지켜낸 대한민국 역사의 산증인으로, 국가의 체제와 방향을 만들어온 시대의 지도자셨습니다. 타협보다 원칙을, 속도보다 방향을, 단기적 성과보다 장기적인 국가의 틀을 중시하며 보다 굳건한 대한민국을 위해 헌신하셨습니다.지방자치의 강화는 총리께서 염원해 온 시대적 과제였습니다. 중앙에 과도하게 집중된 권한과 재정을 지역으로 이전해, 지방이 스스로 결정하고 책임지는 구조를 만들어야 대한민국의 민주주의가 더욱 단단해질 수 있다고 강조하셨습니다.총리께서는 자치분권과 재정분권이 실현될 때 비로소 진정한 의미의 지방자치가 실현될 수 있을 것이라는 신념을 끝까지 견지하셨습니다. “가치는 역사에서 배우고 방법은 현실에서 찾는다”는 말씀처럼, 지방정부의 권한과 역량을 실질적으로 강화하기 위한 다양한 제도와 입법을 주도하셨습니다.또한 민선 초대 조순 서울시장 시절 정무부시장으로서 서울 시정 전반을 두루 돌보며 개혁과 혁신을 이끌었고, 오늘의 서울로 이어지는 장기적 발전의 기틀을 다지는 결정적 역할을 하셨습니다.그 오랜 노력의 결실로 오늘날 서울을 비롯한 각 지방정부는 단순한 집행기관을 넘어, 지역의 특성과 현실에 맞는 정책을 스스로 설계하고 실행할 수 있는 제도적 기반을 갖추게 되었습니다. 총리께서 남기신 원칙과 기준은 앞으로도 대한민국 정치와 지방자치의 현장에서 살아 숨 쉴 것입니다.마지막 순간까지 국가와 국민을 위해 헌신한 그의 삶에 깊은 경의를 표합니다.서울시의회 더불어민주당은 고인의 뜻을 받들어, 민주주의와 지방자치의 성숙한 발전을 위해 진심을 다해 노력하겠습니다.삼가 고인의 명복을 빕니다.서울시의회 더불어민주당 대변인 박수빈온라인뉴스부