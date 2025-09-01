“고객의 눈으로 아파트 설계한다”···GH, 제3기 ‘홈 에디터’ 13명 모집



경기주택도시공사 청사 전경

경기주택도시공사(GH)가 아파트 실수요자의 의견을 반영해 더 나은 주거 품질을 만들어 가기 위한 제3기 ‘GH 홈 에디터’를 모집한다. 모집 인원은 총 13명으로, 대상은 주부·청년·신혼부부·뉴시니어다.신청 기간은 9월 2일부터 15일까지이며, 이메일로 신청받는다. 선발된 인원은 2년간 활동하게 된다.‘GH 홈 에디터’는 GH가 공급하는 공동주택에 대해 수요자의 시각에서 다양한 아이디어를 제안하고 주택 및 단지의 완성도를 높이는 역할을 맡는다. 구체적으로 △단위세대 평면과 단지계획 의견 제시 △최신 주택 트렌드 조사 및 커뮤니티 시설 아이디어 제안 △견본주택 품평회 △아파트 준공 전 세대 점검 등 모니터링 활동 등이다.GH는 지난 2008년부터 ‘자연& 주부 프로슈머’라는 이름으로 주부 중심의 참여 프로그램을 운영해왔으며, 2021년부터는 모집 대상을 청년·신혼부부·뉴시니어까지 확대해 ‘홈 에디터’로 새롭게 개편했다.이종선 GH 사장 직무대행은 “홈 에디터는 GH 아파트를 실제 사용하는 분들의 생생한 의견을 설계와 건설 전 과정에 반영하는 제도”라며 “이번 3기 활동을 통해 다양한 계층의 목소리를 적극 반영하고 실수요자 중심의 주거 품질을 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자