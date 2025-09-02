남동발전 ‘2040 미래로’ 비전 발표…석탄 넘어 무탄소 전원으로



한국남동발전이 중장기 성장 비전으로 ‘2040 미래로’를 발표했다. 2025.9.2. 한국남동발전 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국남동발전은 지난 1일 경남 진주 본사에서 중장기 성장 비전으로 ‘2040 미래로’를 발표했다고 2일 밝혔다.이번 비전은 새 정부 국정 방향에 대응해 발전산업 현장에서 이행할 전략을 마련하고 향후 국정과제를 체계적으로 수행함으로써 에너지 분야에서 ‘미래로 나아가는 새로운 길’을 제시하고자 수립했다.새 비전에는 ‘석탄발전을 넘어 재생에너지와 수소 등 무탄소 전원을 통해 지역과 상생하며 새로운 성장동력을 창출하고, 2040년 글로벌 에너지 기업으로 굳건히 자리매김하겠다’는 경영 의지를 반영했다.새 비전은 ‘에너지로 미래에 가치를 더하는 플러스(PLUS)’로 대표된다.AI(인공지능)·디지털플랫폼 기반 스마트 팩토리를 완성해 나가는 ‘신경로’를 구축한다는 의미에서 플랫폼의 P, 국민과 지역 상생으로 연결(LINK)되는 함께하는 성장을 추구하는 ‘상생로’를 구축하겠다는 의미에서 링크(LINK)의 L, 한반도를 아우르는 친환경 에너지 벨트를 구축하는 U자형 ‘신작로’의 U, 6만Km 에너지 뉴-실크로드(Silk-road)로 세계에 진출하는 ‘신항로’의 S를 결합해 만들었다.앞서 남동발전은 올 상반기 ‘남동 에너지 신작로 2040’, ‘남동 에너지 신항로 2040’을 수립하며 남동발전의 미래 사업 청사진을 그린 바 있다. 디지털플랫폼 기반 ‘신경로’, 국민과 하나 되어 연결되는 ‘상생로’를 제시하기도 했다. 이어 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 회사 중장기 비전 ‘2040 미래로’를 완성했다.강기윤 한국남동발전 사장은 “에너지로 미래에 가치를 더하는(PLUS) 전략으로 미래 청사진을 선제적으로 그려냄으로써 오는 2040년 석탄 화력 폐쇄에 대한 준비를 마쳤다”며 “2040 미래로 비전을 통해 그동안 그려온 청사진들을 하나하나 실현해 나가겠다”고 말했다.이어 “전 임직원들이 주인의식과 사명감을 갖고 창의와 도전정신으로 똘똘 뭉쳐 미래 성장을 위한 새로운 동력을 창출해야 한다”고 강조했다.진주 이창언 기자