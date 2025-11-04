서울Pn

인천 3연륙교 전망대 ‘세계 최고’ 인증

해발 184m·165㎡… 40명 동시 입장


제3연륙교 전망대


인천시는 제3연륙교 전망대가 미국 세계기록위원회(WRC)로부터 ‘세계 최대 높이 해상교량 전망대’로 인증받았다고 3일 밝혔다. 이번 인증은 한국기록원의 검증과 인증을 기반으로 세부 검토 후 확정됐다. 시는 이와 함께 영국 기네스 세계기록도 올해 안으로 인증이 완료될 것으로 본다.

전망대는 내년 초 개통 예정인 제3연륙교 주탑에 설치된다. 아파트 67층 높이인 해발 184.2m로 현재까지 세계에서 가장 높은 것으로 알려진 미국 내로스 교량 전망대(128m)보다 56m가량 높다.

40여명이 동시에 들어갈 수 있는 약 165㎡ 면적의 전망대 사방에는 통유리가 설치돼 맑은 날 남산서울타워, 롯데월드타워 등도 조망이 가능하다. 15인승 엘리베이터를 타고 올라가며 전망대 외곽에는 엣지워크도 만든다. 시는 제3연륙교 개통 시점에 맞춰 전망대 세계기록 인증마크 제막식을 열 계획이다.

유정복 인천시장은 “제3연륙교는 단순한 교량을 넘어 인천의 관광자원으로 전 세계에 알릴 대표적 상징물이 될 것”이라고 말했다. ﻿


강남주 기자
2025-11-04 24면
