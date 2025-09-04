강남 “음식 쓰레기 감량기 구매 지원합니다”

서울Pn

15일부터 선착순… 최대 35만원

서울 강남구는 가정 내 음식물 쓰레기 감축과 주거환경 개선을 위해 ‘가정용 음식물류 폐기물 소형 감량기 구매 지원 사업’﻿을 하반기에도 진행한다고 3일 밝혔다. 지원 신청은 오는 15일부터 선착순으로 진행한다.

이 사업은 음식물 폐기물 감량에 도움이 되는 감량기 구매를 지원하는 것이다. 강남구는 상반기 이 사업을 추진해 구민들에게 큰 호응을 얻었다.

당시 2147명의 주민이 신청해 이 가운데 1760명이 실제 지원을 받았다. 만족도 조사 결과 응답자 가운데 97%가 사업에 만족한다고 답했으며, 92%는 음식물 쓰레기 배출량이 절반 이상 줄었다고 밝혔다.

가정용 소형 감량기는 음식물 쓰레기를 건조하고 분쇄해 부피를 줄여주는 기기지만, 평균 70만원에서 100만원에 달하는 가격 탓에 구입을 망설이는 주민이 많았다. 이에 하반기에도 구민의 가계 부담을 덜고 생활 편의성과 위생 개선을 돕기 위해 지원을 이어간다.

지원 대상은 공고일인 지난 1일 기준으로 강남구에 주민등록이 돼 있는 주민이다. 지원액은 구매 금액의 50% 이내에서 최대 35만원까지다.

조성명 강남구청장은 “앞으로도 자원순환을 실천하면서 주민 편의를 높이는 정책을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


김동현 기자
2025-09-04 22면
