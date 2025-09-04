이경숙 서울시의원 “창동역 환승 수요 폭증 대비, 시급한 대책 필요”

이 의원, 교통공사에 에스컬레이터·개집표기 교체 조속 추진 촉구



질의하는 이경숙 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 이경숙 서울시의원(도봉1)은 지난 3일 열린 서울시의회 교통위원회 업무보고에서 서울교통공사 사장을 상대로 창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치와 노후 개집표기 교체 사업의 조속한 추진을 강력히 요구했다.이 의원은 우선 “창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치 공사가 드디어 추진돼 다행”이라며 공사 관계자와 현장 직원들에게 감사를 전했다. 그러나 공사 기간이 2027년 5월까지로 예정된 것에 대해 “시민 입장에서는 지나치게 길게 느껴진다”라며 효율적 공정 관리와 기간 단축 방안을 검토할 것을 주문했다.또한 2025년 말 설치 완료 이후 마감공사가 차질 없이 진행될 수 있도록 철저한 관리·감독을 요구하며, 공사 기간 중 통행 제한·소음·먼지 등으로 인한 시민 불편 최소화 대책 마련을 당부했다.아울러 1985년에 설치돼 39년째 사용 중인 창동역 구형 터널형 개집표기의 교체 필요성도 강조했다. 그는 “안전성과 편의성이 크게 떨어지는 노후 장비를 더는 방치할 수 없다”며 “2026년 3월 창동 민자역사 완공과 GTX-C 개통으로 환승 수요가 폭증할 것이 확실한 만큼 교체 일정을 앞당겨야 한다”고 지적했다.특히 내년도 본예산이 아닌 추경에 반영될 예정이라 실제 공사가 늦어질 수 있는 상황을 두고 “공사가 안일한 일정으로 대응하고 있다”라며 “창동역은 환승객 급증이 예측되는 거점 역인 만큼 선제적이고 긴급한 대책이 절실하다”고 말했다.온라인뉴스팀