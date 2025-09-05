서울Pn

검색

서울 위례선 트램, 한달간 예비주행 시험

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

높이 15m 미끄럼틀 타고 ‘슝~’…동작구 신청사

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경력단절 여성 세무회계 교육하는 양천

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

생활체육 선도하는 ‘건강도시 금천’…수육런부터 파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

4차산업 교육기관 ‘메이커스쿨 도봉’, 이전 1년 반 만에…1만명 돌파

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지난해 2월 도봉구청으로 이전…접근성 개선
올해 하반기 신규 프로그램 11종 운영 예정


  •
도봉구청에 위치한 ‘메이커스쿨 도봉’ 입구 모습. 도봉구 제공


지역의 4차산업 교육을 이끄는 ‘메이커스쿨 도봉’이 지난해 2월 도봉구청 1층으로 확장 이전한 뒤 이용률이 급증한 것으로 나타났다.

서울 도봉구는 메이커스쿨 도봉의 누적 참여자 수가 이전 후 약 1년 6개월 만에 총 1만 21명을 기록했다고 5일 밝혔다. 2021년 설립 이후 3년간 다녀간 6208명과 대비하면 61% 증가한 수치다.

도봉구청 이전으로 접근성을 개선하면서 ‘생활 밀착형 교육·체험 공간’으로 탈바꿈한 덕분이다. 구청을 찾는 이들은 자연스럽게 3차원(3D) 프린터와 레이저 기기가 작동하는 모습을 보며 4차산업 기술에 관심을 갖게 되고, 프로그램 참여로도 이어졌다.

또 메이커스쿨 도봉은 유아부터 중장년까지 다른 성공 요인으로는 세대별 맞춤 프로그램을 선보이고 있다. 대표적으로 지난 7월 22일 초등학생을 대상으로 한 ‘4차산업 스탬프 투어’를 열었다. 드론 주행 체험, 오큘러스 가상현실(VR)을 활용한 3차원 콘텐츠 제작, 인공지능(AI) 오목 로봇 대결이 가장 많은 호응을 받았다.

올 하반기에는 새로운 11종의 교육 프로그램을 운영한다. 코딩, 드론 등 4차산업의 기초를 쉽게 배울 수 있는 ‘원데이 클래스’와 청소년들을 위해 직접 학교 등에 찾아가 교육하는 ‘찾아가는 메이커스쿨’ 등이 있다.

오언석 도봉구청장은 “앞으로 지역 학교와 서울로봇인공지능과학관 등 관계기관과의 협력을 더욱 강화해 도봉구를 넘어 서울 동북권을 대표하는 미래 인재 양성의 요람으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 준공업지역 용적률 최대 400%로… 재건축·재

삼환도봉아파트 343% 첫 적용 최고 42층 993가구… 333가구↑ 분담금 평균 1억 7000만원 줄어

청렴 1등급 광진구, 9월은 ‘청렴 페스타’ 운영

권익위 2년 연속 종합청렴도 1등급 달성 쾌거

외국인 ‘문화적 다양성’ 껴안는 구로

‘상호문화 역량강화 교육’ 진행 통장·자치위원 등 200명 참석 강연자에 예이츠 서울대 교수 장인홍 구청장 “존중·포용 중요”

송파구, ‘가뭄 피해’ 강릉에 생수 2만병 긴급 지

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr