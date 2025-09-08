GH, 광주서 ‘찾아가는 주거복지 상담’···전세 피해 등 맞춤형 상담



경기주택도시공사 경기도 주거복지센터가 6일 경기 광주시 복지박람회에서 ‘찾아가는 주거복지 상담’ 행사를 가졌다. (GH 제공)

경기주택도시공사(GH)가 운영하는 경기도 주거복지센터가 6일 경기 광주시 복지박람회에서 ‘찾아가는 주거복지 상담’ 행사를 갖고 전세 피해 대응 등 맞춤형 상담을 했다.경기 광주시청 와스베(WASBE) 광장에서 진행된 이날 행사는 광주시 주거복지센터, LH 성남권 주거복지지사, 경기중앙지방법무사회 등 관계기관이 함께 참여했다.주요 상담 내용은 ▲공공임대주택 안내 ▲주거 문제에 대한 맞춤형 상담 ▲전세 피해 대응 위한 법률 조언 등으로, 현장에서 1:1로 진행됐다.이종선 GH 사장 직무대행은 “찾아가는 상담 서비스를 통해 도민들이 주거 문제 해결에 필요한 정보를 손쉽게 접할 수 있도록 접근성을 높이고자 했다”며, “앞으로도 주거 취약계층에 실질적인 도움이 되는 다양한 주거복지 서비스를 확대하고, 도민들의 주거 안정 실현에 앞장서겠다”라고 말했다.한편, 경기도 공공임대주택 및 지역별 다양한 주거정책 정보는 ‘경기주거복지포털’에서 확인할 수 있고, 포털을 통해 1:1 맞춤형 상담 신청도 가능하다.안승순 기자