서울Pn

검색

서울 체력인증센터 100곳으로… 건강 수명 3세

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 추석 대비 ‘온라인 축산물·배달앱 반찬’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강변 정비 ‘강동 리버 그린웨이’ 본궤도

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이들의 생각이 곧 정책으로… 성북구 ‘아동친화도

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

여수시, 여수세계섬박람회 ‘종합지원 TF팀’ 본격 가동

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

교통·숙박·행사장 조성 등 6개 분야 지원체계 구축, 현안 수시 점검
‘2026여수세계섬박람회 종합지원 TF팀’ 이 10일 여수시청에서 첫 회의를 열고 있다.


전남 여수시가 2026여수세계섬박람회의 성공 개최를 위해 부시장을 단장으로 전 부서가 참여하는 ‘종합지원 TF팀’을 구성하고 본격적인 지원 체계를 가동했다.

TF팀은 10일 첫 회의를 열고 섬박람회 주요 사업 추진과정에서 필요한 국·도비 건의사업 발굴을 중점 논의했다.

이날 회의에서는 6개 국소단장과 2026여수세계섬박람회 조직위원회 관계자 등 12명이 참석해 분야별 지원방안을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

특히 교통·숙박 인프라 확충과 행사장 환경 조성, 섬 발전 연계 사업 등 다양한 국·도비 건의 과제가 중점 논의됐으며 앞으로 전남도, 정부 등과 협의를 통해 구체적인 사업 계획을 추진하기로 했다.

TF팀은 ▲총괄지원 ▲도로교통 ▲숙박·음식 ▲행사장 조성 ▲섬발전지원 ▲관광문화 및 행사지원 등 6개 분야로 운영되며, 전라남도 섬박람회 지원 TF와 조직위원회와 유기적으로 협력할 방침이다.

여수시는 섬박람회 개막 1년여를 앞둔 상황에서 다양한 준비와 현안을 수시로 점검·논의해 신속하게 해결해야 하는 만큼 TF팀을 중심으로 행정력을 집중할 방침이다.

최정기 부시장은 “섬박람회는 여수의 섬과 바다, 그리고 미래 비전을 세계에 알릴 절호의 기회”라며 “전 부서가 참여하는 TF팀을 중심으로 전라남도와 조직위원회와 긴밀히 협력해 반드시 성공적인 박람회를 이끌겠다”고 강조했다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “백사마을 사회통합·상징 공간 될 것”

35층·3178가구 명품단지 탈바꿈 12월 철거 완료… 2029년 입주 목표

청년 창업에 날개… 유니콘 키우는 성동[현장 행정]

‘성동청년 창업이룸센터’ 문 열어

착한 소비로 나눔 실천할 중랑구민 모여라

12일 중앙광장서 ‘새마을 알뜰장터’ 재사용 물품 판매 수익 취약층 지원

“치매노리터서 기억·집중력 키워요”…어르신 정신건강

상반기 청림동 등서 1193명 참여 만족도 조사 5점 만점에 평균 4.6 구강 건강 프로그램도 연계 진행

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr