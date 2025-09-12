화엄사, 오는 27일 국가무형유산 ‘구례향제줄풍류 공개행사’

국가무형유산 지정 40주년 기념···보제루 특설무대



‘국가무형유산 지정 40주년 기념 구례향제줄풍류 공개행사’가 오는 27일 지리산대화엄사 보제루 특설무대에서 열린다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘국가무형유산 지정 40주년 기념 구례향제줄풍류 공개행사’가 오는 27일 오후 7시 지리산대화엄사 보제루 특설무대에서 열린다. 화엄사와 (사)국가무형유산 구례향제줄풍류보존회가 공동 주관한다.구례향제줄풍류는 구례에서만 전승되는 실내악 형태의 모음곡으로 본풍류(3곡, 잔풍류 8곡, 뒷풍류 4곡)로 구성돼 있다. 본풍류의 ‘본영산’이 핵심곡으로 애초 ‘영산회상불보살’이라는 노랫말을 얹어 부르던 성악곡이 기악곡으로 변했다. 이후 유가적 세계관과 민간풍류가 결합돼 전국의 풍류방에서 선비와 율객들이 즐기던 음악이 됐다.허민 국가유산청장은 “구례향제줄풍류는 우리 민족 고유의 멋과 소리를 간직한 소중한 유산으로 가치를 인정받아 국가무형유산으로 지정됐다”며 “단순한 음악을 넘어 우리 삶의 깊이를 품은 유산이다”고 소개했다. 이어 “정갈한 선율 속에 깃든 조화와 절제는 전통예술의 진수를 보여주며, 지역의 정체성과 자긍심을 일깨워주는 귀중한 자산이다”고 의미를 부여했다.(사)국가무형유산 구례향제줄풍류보존회는 국가무형유산 지정 40주년을 맞아 선대 명인들을 추모하고, 풍류의 본모습을 기억하고자 공개행사 공연을 준비했다. 장명화 보존회장은 “앞으로 구례 주민들에게 구례향제줄풍류 보존의 가치와 자부심, 긍지를 갖을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.지리산대화엄사 주지 우석스님은 “불교와 연관이 깊은 줄풍류를 본사 보제루 특설무대에서 개최해 감회가 새롭다”며 “화엄사가 불교 역사공간에서 문화사찰공간으로 거듭나 지역 문화발전에 일조하는데 기여하겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자