전남도, 올가을 국제·프로스포츠대회 잇따라

프로배구·철인 3종·바둑·LPGA 개최, 10만 방문객 예상



LPGA개최지 파인비치CC 전경

전라남도가 오는 9월부터 10월까지 국제·프로스포츠대회를 잇따라 개최해 전남 전역이 스포츠와 관광이 어우러진 축제장이 될 전망이다.먼저 여수 진남체육관에서는 오는 13일부터 28일까지 NH농협컵 프로배구대회가 열려 남녀부 14개 V리그 팀과 초청 2개 팀이 참가해 16일간 치열한 승부를 펼칠 예정이다.평균 관중 3천 명을 기준으로 약 82억 원의 경제 효과가 기대된다.오는 26일부터 29일까지는 구례에서 아이언맨 구례 코리아가 열린다.국내외 900여 명의 선수가 수영 3.8km, 사이클 180km, 마라톤 42.2km 등 총 226km 코스를 완주하며 강인한 도전 정신을 보여준다.29일부터 10월 2일까지는 신안과 영암에서는 국수산맥 국제바둑대회가 개최된다.한국·중국·일본·대만 등 세계 최정상급 기사 16명이 토너먼트로 기량을 겨루고 아마 대회를 포함해 총 1100여 명이 참가한다.10월 16일부터 19일까지는 해남 파인비치 골프링크스에서는 세계랭킹 상위 70명과 초청 선수 8명이 참가하는 LPGA BMW 레이디스 챔피언십이 열린다.총상금 230만 달러(약 32억 원), 우승상금 34만 5천 달러(약 4억 8천만 원)가 걸린 대회는 국내에서 열리는 유일한 LPGA 정규 대회로 5만여명의 방문객이 찾을 것으로 예상돼 지역 경제 활성화가 기대되고 있다.이처럼 전남 곳곳에서 펼쳐지는 스포츠대회에는 약 10만 명 이상의 방문객이 몰릴 것으로 보여 숙박·교통·음식·관광 등 전반적인 소비를 촉진해 지역경제에 활력을 불어넣고, 생활 인구 증가에도 기여할 전망이다.유현호 전남도 관광체육국장은 “가을 전남은 세계적인 스포츠의 열정과 남도 관광의 매력이 어우러진 특별한 무대”라며 “국제대회 성공 개최를 통해 지역경제에 활력을 불어넣고, 전남이 스포츠·관광 중심지로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자