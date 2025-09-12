김용진 GH 사장 후보자(전 경기부지사), 경기도의회 인사청문회 ‘적합’

서울Pn

12일 김용진 경기주택도시공사(GH) 사장 후보자가 경기도의회 인사청문회에서 질의에 답변하고 있다. (경기도의회 제공)


김용진 경기주택도시공사(GH) 사장 후보자가 경기도의회 인사청문회에서 직무 수행에 ‘적합’하다는 평가를 받으며 무난하게 통과했다.

도의회 인사청문특별위원회는 12일 김용진 GH 사장 후보자에 대한 인사청문회를 열고 ‘적합’ 의견을 담은 경과보고서를 채택했다.

인사청문위원들이 이날 ▲신뢰성 ▲전문성 ▲창의성 ▲도정 이해도 ▲자치분권 이해도 등 GH 사장으로서 자질을 검증한 결과, 김 후보는 대체로 위원들로부터 ‘적합’ 평가를 받았다.

인사청문특위는 후보자의 신뢰성에 대한 평가에서 전반적으로 솔직하고 안정적인 태도로 답변하고자 노력하는 모습을 보였고, 일관성 있는 답변을 통해 신뢰성을 확보하고자 했다고 평가했다. 다만 정치적 중립성 확보 여부에는 우려를 표했다.

이어 전문성에서는 기획재정부 차관, 한국동서발전 사장, 국민연금공단 이사장 등 재정과 공기업 경영 경험을 폭넓게 보유하고 있어 GH의 재무 건전성 확보와 거시적 리스크 관리에 적합한 인물이라는 긍정적 평가를 내놓았다. 하지만 도시·주택개발 및 건설 분야의 현장 경험 부족으로 인한 사업 수행 능력에 대한 우려도 있었다.

이밖에 ‘토털 주거복지 솔루션 프로바이더’로 GH를 육성하겠다는 비전을 제시하고 ESG·디지털 혁신, 도민 체감형 주거복지 및 공공성 강화 등 경영 전략을 제안한 데 대해 재정 전문가로서의 경영혁신 의지를 보여준다는 긍정적 평가가 있었다. 또 도의회와의 적극적 소통 의지를 밝혔다는 점에서 긍정적 평가도 나왔다.

김 후보자는 1986년 행정고시(30기)에 합격해 기획재정부 공공혁신기획관·대변인, 한국동서발전 사장, 국민연금공단 이사장 등을 지냈다.

김동연 지사가 경제부총리이던 당시 기획재정부 제2차관을 역임했다.

한편 김동연 지사는 이날 인사청문회를 통해 채택된 인사청문 경과보고서를 참고, 김 후보자의 임명 여부를 결정할 예정이다.

안승순 기자
