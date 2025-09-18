완도군, 오는 24일 ‘청년의 날 기념행사’ 개최

서울Pn

청년 화합과 미래 도약 응원, 공연과 체험 프로그램 등 다채


  •
‘2025 완도군 청년의 날’ 홍보물


전남 완도군은 오는 24일 완도군 생활문화센터에서 ‘청년의 날 기념행사’를 개최한다.

이번 행사는 청년들의 화합과 미래를 향해 힘차게 나아가는 도약을 응원하고 군민과 청년들이 일상에서 벗어나 휴식과 활력을 찾을 수 있도록 다양한 공연과 체험프로그램을 진행한다.

기념식에서는 완도에서 꿈을 키우고 도전하는 청년들의 생생한 인터뷰와 희망 메시지가 담긴 영상을 상영해 참석자들이 특별한 순간을 공유할 수 있도록 할 계획이다.

축하공연은 완도고등학교 댄스팀과 원슈타인, 루나퀸 등이 무대에 올라 청년의 에너지와 끼를 마음껏 펼치며 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.

이밖에 행사장 곳곳에는 청년공동체 사업 홍보와 진로·취업 상담, 드로잉 캐리커처 체험뿐만 아니라 청년 상가와 장보고 웃장이 참여한 먹거리·디저트·음료 부스 등 다양한 부대행사가 펼쳐진다.

완도군 관계자는 “청년의 날 행사는 단순한 기념일을 넘어 청년들이 지역사회의 주역으로 성장할 수 있도록 함께 고민하고 응원하는 자리”라며 “많은 군민과 청년들이 함께해 완도의 미래 비전을 공유하길 바란다”라고 말했다.

완도 류지홍 기자
