‘실패를 딛고 다시 일터로’···‘경기재도전학교’ 참여자 8명 재취업

실패 경험자 대상 ‘맞춤형 취업 지원’으로 재취업 성과 창출


경기도일자리재단


경기도일자리재단은 5월 경기도평생진흥원(평진원)과 체결한 업무협약의 후속 성과로, 평진원이 추진한 ‘경기재도전학교’ 참여자를 대상으로 취업 전략 특강과 현장 직업상담으로 8명이 재취업했다고 19일 밝혔다.

‘경기재도전학교’는 사업 실패 등으로 어려움을 겪는 도민의 자신감 회복과 재도전을 지원하는 프로그램이다. 재단은 올해 협력을 통해 교육 중심에서 나아가 현장 상담과 구직활동을 연계하며 실질적인 취업 성과를 냈다.

1:1 직업상담을 받은 취업 희망자 70명 중 57명이 구직 신청서를 쓰고 연계 서비스를 지원받은 결과 한 달 반 만에 8명이 정규직 취업에 성공했다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 “재도전학교는 실패를 경험한 도민에게 다시 일어설 기회를 제공하는 의미 있는 사업”이라며 “재단은 이를 실제 고용 성과로 연결하는 역할을 맡고 있고 앞으로도 수료생들의 취업 성과가 더욱 확대될 것으로 기대한다”라고 말했다.


안승순 기자
