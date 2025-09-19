전세사기 방지 요령·소비 습관 교육…금천 청년 ‘독립만세’

서울Pn

청년 주거독립 교육 프로그램 ‘독립만세 프로젝트’ 2기 참여자 모집
서울 금천구는 청년들의 주거 자립생활을 지원하는 교육 프로그램 ‘독립만세 프로젝트’ 2기 참여자를 오는 30일까지 모집한다고 19일 밝혔다.

청년 주거 불안이 이어지는 가운데 정보 부족으로 어려움을 겪는 청년의 자립을 돕기 위해 다양한 생활 맞춤형 교육과 커뮤니티 기반 프로그램을 무료로 제공한다.

다음달 16일 오리엔테이션을 진행한 후 오는 11월까지 금천구청 지하 1층 평생학습관에서 9차례에 걸쳐 운영된다. 주요 교육 내용은 ▲ 부동산 계약 및 전세사기 방지 요령 ▲ 소비습관 길들이기 ▲ 건강한 요리 ▲ 호신술 등 자기방어 교육 ▲ 금천구 청년 주거정책 ▲ 취미활동 등이다.

특히 2기는 단발성 교육에 그치지 않고, 자취 중이거나 자취를 준비하는 청년들이 서로의 고민을 나누고 공감대를 형성할 수 있도록 커뮤니티 활동을 강화했다.

대상은 금천구에 거주하거나 활동중인 만 19세~39세 청년이다. 참여 신청은 금천구청 홈페이지나 금천구청 통합예약시스템에서 가능하다.

유성훈 금천구청장은 “청년들이 독립 과정에서 겪는 전세사기 등의 다양한 위험을 예방하고, 안정적인 생활을 위한 기초 역량을 기를 수 있도록 돕는 데 중점을 뒀다”며 “많은 청년들의 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

김주연 기자
