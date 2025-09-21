‘낭만 가을 소풍’···의왕시, 제21회 의왕백운호수축제 개최

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 의왕시는 오는 9월 27일부터 28일까지 이틀간 백운호수공원 일대에서 ‘제21회 의왕백운호수축제’를 개최한다고 21일 밝혔다.축제는 ‘백운호수로 떠나는 낭만 가을 소풍’을 주제로, 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.올해 축제에는 온 가족이 하나 되는 ‘제1회 백운호수 가족동요제’가 신설됐다.또한, 성악과 팝페라와 함께 류정필, 김민지, 에클레시아, 뮤럽, 데자뷰, 송가인, 코요태, 신인선, 손진욱, 이젤 최정상급 대중 가수들이 다채로운 공연을 펼친다.이와 함께 행사장에서는 아름다운 백운호수 자연을 활용한 포토스팟이 설치돼 있으면, 백운호수 원정대, 에코 공방, 백운 리본(RE:BORN)마켓, 반려동물 소풍 런 어질리티 등의 다양한 체험 프로그램이 운영된다.축제 기간에는 지역 경제 활성화와 시민들의 축제장 접근성을 높이기 위한 다양한 지원책도 함께 추진된다.지역 상점 영수증 이벤트 등 지역 상권 연계 프로그램이 진행되고, 방문객의 이동 편의를 돕는 임시주차장 4개소 운영과 의왕시 생활권역별로 축제장을 왕복하는 셔틀버스 총 8대가 운영될 계획이다.김성제 시장은 “지난 6월 새롭게 문을 연 백운호수공원 잔디광장에서 올해 축제를 맞이하게 되어 무척 뜻깊다”며, “선선한 가을바람 속에 가족‧연인‧이웃과 함께 소풍처럼 축제를 즐기며 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”라고 말했다.안승순 기자