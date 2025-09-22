서울Pn

정장선, “청년의 든든한 버팀목 될 것”···‘청년친화도시’ 선포

평택시는 20일 평택 서부역 광장에서 ‘제4회 평택시 청년의 날’ 기념 행사와 함께 ‘청년친화도시 평택’을 선포했다. (평택시 제공)


경기 평택시는 지난 20일 평택 서부역 광장에서 ‘제4회 평택시 청년의 날’ 기념행사를 열고 ‘청년친화도시 평택’을 선포했다.

‘청끌 – 청년을 끌어올려’란 표어 아래, 작년에 이어 지역 청년들이 중심이 돼 기획 및 진행된 청년의 날 기념행사는 ‘원평 문화축제 오버더뚝’ 행사가 같은 날 인근 지역에서 함께 열려 청년과 지역 주민이 함께 어울리는 상생의 장으로 치러졌다.

청년지원센터 댄스 및 밴드동아리의 오프닝 공연을 시작으로 평택뮤지컬단, 천건예, 청명밴드의 축하공연에 이어 열린 기념식에서는 청년정책 발전에 기여한 청년정책 유공 표창장 수여와 청년친화도시 선포, 청년 대표 기념사와 정장선 시장의 청년들을 응원하는 메시지가 전달됐다.

평택시는 청년친화도시 선포를 통해 ▲지역 특성을 고려한 균형 있는 정책 ▲청년 일자리 창출 ▲청년 주거·문화 복지 및 ▲활발한 청년 참여 등 맞춤형 청년 지원 정책을 실현하겠다는 다짐을 했다.

정장선 평택시장은 “청년들의 열정과 도전 정신은 우리 사회의 희망이자 발전의 원동력”이라며 “청년이 당당하게 자신의 삶을 설계하고, 지역에서 기회와 희망을 찾을 수 있도록 평택시가 든든한 버팀목이 되겠다”라고 말했다.


안승순 기자
