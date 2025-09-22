민주당 주철현 의원, 전남지사 출마 선언

원조 친명으로 이재명 정부 압도적 지원 유도

서부권은 재생에너지 허브, 동부권은 석유화학·철강산업



더불어민주당 주철현 의원이 22일 전남도의회에서 전남지사 출마를 선언하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 주철현(여수갑) 의원이 22일 전남지사 출마를 선언했다.주 의원은 이날 전남도의회에서 출마기자회견을 갖고 “무너져가는 전남을 살릴 진짜 일꾼이 필요하다”며 “도민과 함께 전남의 새로운 미래를 열겠다”고 밝혔다.이어 “가파른 인구 감소로 전남 17개 군 중 16개 군이 인구 감소 지역으로 지정돼 전남이 위기에 빠졌다”며 “이재명 대통령과 제대로 통하는 원조 친명 주철현으로 바뀌어야 전남을 살릴 수 있다”고 강조했다.주의원은 2014년 여수시장 재임 시절 909억원의 부채를 모두 상환해 부채 제로 도시를 실현했고 ‘여수 낭만밤바다’를 브랜드로 연간 1300만 명이 찾는 대한민국 대표 해양관광도시로 만든 경험을 소개하기도 했다.또 재선 국회의원으로 6 년간 국회 농해수위에서 활동하며 농민과 해양수산인의 권익을 지키고 , 여수세계박람회장 공공개발을 관철한 성과도 내세웠다 .주 의원은 “2022년 대선부터 이재명 대통령과 함께했던 ‘원조 친명’으로 지난 대선에서 전남이 전국 최고 득표율 달성으로 4 기 민주정권 창출의 1 등 공신 역할을 하도록 전남도당위원장으로서 견인했다 ”며 “이재명 정부로부터 전남의 압도적 지지에 상응하는 압도적 지원을 끌어내겠다”고 다짐했다.주 의원은 주요 공약으로 6대 핵심 비전을 제시했다.주요 내용은 침체 위기에 직면한 석유화학·철강 산업 정상화와 재생에너지 허브 건설, 농수산 생명산업 거점 조성, 미래 첨단전략산업 벨트 구축, 세계적 문화관광 중심지 육성, 전남 미래 교통망 구축·여수 광양항 에너지 거점 항만 조성 등이다.이어 전남 균형 발전에 대해서는 “전남 서부권은 풍부한 재생에너지를 바탕으로, 동부권은 석유화학·철강 산업을 통해 균형 발전이 이뤄져야 한다”고 말했다.무안 류지홍 기자