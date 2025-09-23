서울Pn

검색

‘매력 도시 사람을 위한 건축’ 서울서 본다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평구, ‘대한민국 건강도시상’ 4년 연속 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

청소년에게 ‘N개의 꿈’ 심어 주는 마포

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

반포대로 클래식·K팝으로 물들인다…서초 서리풀 뮤

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

창원시 ‘초고령사회’ 진입…시민 5명 중 1명은 65세 이상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

65세 이상 인구 20% 넘어서
시, 대응전략 마련하고자 용역 추진


  •
창원시청 전경. 서울신문DB


경남 창원시가 ‘초고령사회’에 진입했다.

23일 창원시 설명 등을 보면 지난 6월 말 창원 주민등록인구는 99만 4887명으로, 이 중 65세 이상은 19만 9001명을 기록했다.

전체 인구 중 65세 이상이 차지하는 비중이 20%를 넘어서면서, 창원시는 초고령사회에 들어섰다.

시는 2020년 6월 고령사회(전체 인구 중 65세 이상 14% 이상 20% 미만)에 진입했다. 이후 5년 만에 초고령사회가 됐다. 앞서 시는 2007년 고령화사회(전체 인구 중 65세 이상 7% 이상 14% 미만)로 들어선 바 있다.

6월 이후 창원의 65세 이상 인구는 더 늘었다.

8월 말 기준 20만 1150명으로, 전체 99만 3530명 중 20.24%를 보였다.

평균연령도 뒤따라 올라가 지난 8월 말 창원의 평균연령(주민등록인구 기준)은 전국 평균연령(45.7세)보다 높은 45.8세를 기록했다.

경남 다른 시 지역인 김해(43.8세)·거제(44.1세)·양산(44.6세)·진주(45.7세)보다 평균연령이 높다.

시는 청년층 선호 일자리 부족, 정주여건 미흡 등이 맞물려 청년들 전출이 이어지고 수명 연장 등 복합적인 요인이 맞물려 초고령사회에 진입한 것으로 본다.

시는 초고령사회 진입에 따른 공공 공간 재배치, 행정서비스·조직 변화 등 대응전략을 마련하고자 이르면 내년 중 연구용역을 추진할 예정이다.

창원 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr